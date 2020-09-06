Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 сентября 2020 года: умерли 378 сибиряков, зараженных COVID-19

Медикам пока не удается победить болезнь. Фото: минздрав НСО.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 сентября 2020 года таковы: за сутки в регионе заболело столько же человек, сколько выздоровело. Всего в Новосибирской области было зарегистрировано 11 727 случаев COVID-19. Выздоровело всего 10 470 человек. В статистике "Яндекса" Новосибирская область занимает 20-е место по числу заболевших среди всех регионов России.
Всего в регионе было зарегистрировано 11 727 случаев COVID-19. Фото: сервис "Яндекс". https://yandex.ru/covid19/stat
ВЫЗДОРОВЕВШИХ СТАЛО МЕНЬШЕ
По сравнению с прошлыми сутками, число выздоровевших от коронавируса уменьшилось: с 89 до 57 человек. Однако и число заболевших также уменьшилось. Если 5 сентября подхватили вирус 63 сибиряка, то 6 сентября — уже 57 человек.
УМЕРЛИ ДВОЕ ЧЕЛОВЕК
За последние сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались двое человек. Обе — женщины, им было 52 года и 70 лет. Есть положительная динамика - за всю неделю это самый низкий показатель по количеству смертей. Всего в регионе от коронавируса умерли 378 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Общее число зараженных за день: 57 человек
Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.
Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.
Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей
Санатории: открыты с 1 сентября
Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.
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