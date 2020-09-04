Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 сентября 2020 года: заболевших снова становится больше

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 сентября 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей региона. По информации оперативного штаба, всего в Новосибирской области с начала эпидемии зарегистрировано 11607 случаев заболевания коронавирусом. Новосибирская область остается на 19 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Новосибирске на 5 сентября 2020 года. Фото: сервис "Яндекс"

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

В Новосибирскерастет число новых заболевших COVID-19 за сутки. Н есть и хорошие новости: вчера врачи выписали из больниц 37 пациентов, которые переболели COVID-19. Общее число излечившихся с начала вспышки заболевания составляет 10 324 пациента.

ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Оперативный штаб сообщил о новых жертвах коронавируса в Новосибирской области. За прошедшие сутки скончались четверо пациентов: мужчины в возрасте 59 лет и 63 лет, а также две женщины в возрасте 60 лет и 61 года. Всего с начала вспышки заболевания в регионе скончался 371 человек.

КЛАСС НА КАРАНТИНЕ

В Новосибирске мама одного из учеников школы №13 заболела COVID-19, однако отправила сына учиться в школе. Узнав об этом, учителя перевели весь класс на карантин. Теперь 26 детей будут учиться дома, они сдали анализы на COVID-19 и ждут результатов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 56 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru