«Какая хорошенькая»: ослы стали приемными родителями для ламы, от которой отказалась мама

Ослик и лама — почти ровесники, они быстро подружились. Фото: Андрей Поляков

В новосибирском зоопарке у ослов появился приемный детеныш — маленькая лама. Малышке всего два месяца. После того, как девочка появилась на свет, мама отказалась ее кормить.

— У самки это были первые роды. Она сама здорова и детеныш тоже. Малышку кормят коровьим молоком из детской бутылочки с соской. Она хорошо прибавляет в весе и развивается по возрасту, — рассказали в зоопарке.

Мама отказалась от маленькой ламы сразу после рождения. Фото: Kivuli Kivuli

За два месяца маленькая лама заметно подросла. Кормят из бутылочки ее уже не так часто, как в период младенчества. Кроме молока в ее рационе есть и другие корма: малышке дают тертую морковь, также она пробует листья и ветки.

Чтобы малышка не скучала, ее решили подселить к семье ослов.

— Здесь у нее есть возможность больше гулять, и она не скучает, потому что у нее появился друг. Маленькая лама подружилась с осленком. Семейство осликов не сразу приняло непохожую на них девочку. Особо настороженна была самка. Но самец взял маленькую ламу под свою опеку. Как только родители позволили осленку играть с ламой, началась история новой дружбы, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Ослы не сразу приняли непохожего на них детеныша. Фото: Андрей Поляков

КП-Новосибирск в зоопарке рассказали, что ламу неслучайно подселили к осликам. Так как ламу выкармливают люди, нужны были животные, которые также расположены к человеку: добрые и доверчивые.

— Рядом с ослами есть пони. Можно было и к ним подселить ламу, но у них очень большое стало, у каждого свой характер, ей бы там было сложно, — рассказали в зоопарке.- Ламы — одомашненные животные, они ориентированы на человека. Наша малышка сильно привязана к людям, которые за ней ухаживают. Несмотря на возможность общения с другими животными, маленькая лама очень радуется, когда рядом с ней знакомые ей люди.

К сожалению, родная мама исчезновения дочки не заметила. По словам сотрудников зоопарка пока малышку рано возвращать во взрослое стадо.

СПРАВКА «КП»

Лама относится к семейству верблюдовых. Домашняя лама произошла от дикого гуанако. Этих животных разводили индейцы Южной Америки. В Новосибирском зоопарке ламы содержатся с 1975 года.

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