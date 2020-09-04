«Дети были в таком шоке, что даже не плакали»: строители и соседи рассказали, как ловили малышей из окна на пожаре в Новосибирске

Сергей, Олег и Руслан (слева направо) знают друг друга больше 10 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА/instagram.com/rodniki_54/

«Комсомолка» нашла всех, кого 3 сентября объединил случай, едва не ставший трагедией. Сегодня героями дня стали обычные люди, которые спасли детей из горящей квартиры на третьем этаже дома № 8 на улице Мясниковой. Журналист КП-Новосибирск познакомилась с мужчинами, которые побывали в роли спасателей, и поговорила с матерью детей, празднующей свой второй день рождения.

УДАЧНО ЗАБЛУДИЛИСЬ

Саид Раупов и его сыновья Улугбек и Алибек живут на первом этаже в доме № 8 на улице Мясниковой. Еще вчера соседи считали их обычными мигрантами, а сегодня уважительно здороваются и пожимают руку. Они же скромно пробегают мимо фотоаппаратов и видеокамер, не считая себя звездами или супергероями. Вместе с ними спасательную операцию проводили русские строители Сергей Романенко, Олег Сажин и Руслан Валиев.

Сергей, Олег и Руслан знают друг друга больше 10 лет. Вместе работают на стройках, дружат семьями. В тот день, 3 сентября, сибиряки ехали на новый объект, это был их первый рабочий день, который теперь запомнится им на всю жизнь.

Сыновья Саида помогали ловить детей. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Мы ехали смотреть новое рабочее место. Немного заблудились и повернули, как мы думали, не в тот двор. Но этот поворот не туда в итоге оказался решающим. Увидели, как из окна валит дым и кричит женщина: «Спасите! Горим!», — рассказал КП-Новосибирск Олег.

В эти же минуты из подъезда выбежали соседи с первого этажа: двое парней-мигрантов и их отец.

Рассуждать и обдумывать план, что делать, времени не было. На мизерной лоджии горящей квартиры умоляли о помощи шесть человек: взрослые и маленькие дети.

СПАСЛИ ЗА 5 МИНУТ

Мужики действовали четко и слаженно, как одна команда. Кто-то вынес небольшой ковер из квартиры и растянул его под окном. Парни тут же вцепились в его углы изо всех сил, чтобы не дай бог не уронить детей.

Самый опасный момент был, когда мать выбрасывала на растянутое под окном одеяло своих мальчишек. Бабушки во дворе хватались за сердце, впечатлительные зажмурились. А жильцы соседнего дома, высунувшись в окно, включили камеру мобильного телефона.

На кадрах видно, как одного, а затем другого ребенка свешивают за руки из окна и бросают вниз. Спасители ловят их успешно. Тут же подбегают люди, подхватывают детей и уносят подальше от гари и дыма.

Предположительно, загорелись вещи. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Какая-то женщина открыла машину и забрала малышей внутрь, они были в таком шоке, что даже не плакали. Уже после этого подъехали «Скорая помощь» и пожарные. Я тогда к врачам подошел, спросил: «С детьми все в порядке?» Мне сказали, что да. Успокоили, — поделился с КП-Новосибирск Сергей.

Но в очаге пожара оставались еще взрослые.

— Я побежал в подъезд, достучался до соседки со второго этажа. Она открыла мне дверь и пустила к ней на балкон. Действовали на адреналине. Я встал на оконную раму, а опоры там почти не было. Можно сказать, на одной ноге держался, — вспоминает строитель Сергей Романенко. — Но нужно было как-то страховать и принимать пострадавших.

Маму эвакуировали из горящей квартиры по простыне на второй этаж. После этого Олег побежал в машину за веревкой и скинул ее с четвертого этажа. По ней спустились остальные заложники полыхающей квартиры. В тот момент, казалось, весь двор объединился, чтобы не дать людям погибнуть. В итоге за 5 минут были спасены все жильцы пылающей квартиры. Не пострадал никто!

Когда на место прибыли пожарные и приступили к тушению, мужчины поняли, что их помощь больше не нужна. Герои забрали веревку, сели в свой автомобиль и поехали на работу. Только сегодня утром, 4 сентября, ребята узнали, что прославились на всю страну. И их ищут, чтобы узнать хотя бы имена.

— Да никакие мы не герои, — отпирается Руслан. — Скажу банальную фразу, но она правдивая: на нашем месте так поступил бы каждый. Надеемся, что у этой семьи сейчас все хорошо.

МАМА-ОБМОРОК

Мать и детей с места ЧП увезли на «Скорой» в больницу. Никаких серьезных травм — лишь легкое отравление едким дымом. В тот же вечер женщина с сыновьями перекочевала в квартиру подруги.

Напомним, Любовь приехала в Новосибирск из Якутии в отпуск вместе с двумя младшими детьми (старший ребенок остался с бабушкой в Якутии). Квартиру сняла у знакомых на несколько недель. Накануне пожара к девушке пришли друзья. По рассказам соседей, шум в квартире не стихал до 5 часов утра. Потом вроде все легли спать. Только дети поднялись рано. Нашли зажигалку и устроили опасные игры.

— Я проснулась из-за того, что рядом со мной сидит ребенок. Везде было темно, все в дыму. Я пошла искать второго сына. Начала задыхаться и упала в обморок, — объяснила КП-Новосибирск Любовь.

По словам мамы двоих детей, в сознание ее привел друг — он бил женщину по щекам. Как только Люба пришла в себя, схватила детей и побежала на лоджию, звала на помощь.

Любовь понимает, что виновата в произошедшем. Фото: vk.com.

— Мы не смогли выйти из квартиры, потому что дым валил из дальней комнаты. Там стояло около 115 коробок с вещами. Это были посылки моей подруги. Я не знаю, как так получилось, что у сына в руках оказалась зажигалка. Видимо, он играл с ней, — пожимает плечами сибирячка.

Шок от произошедшего уже прошел. Дети рядом, живы и здоровы. Сейчас женщину мучает чувство стыда за сгоревшее чужое имущество. Она переживает, что ее семья осталась на улице совершенно раздетая, а еще за то, что ей придется теперь оплачивать ремонт и все убытки... И за всеми этими заботами Люба даже не поинтересовалась именами людей, которые спасли ее и мальчишек.

Но нам стало известно, что героев за их отважный поступок наградит МЧС.

— Сейчас мы решаем вопрос о награждении людей, которые принимали участие в спасении сибиряков из квартиры дома № 8 на улице Мясниковой, — пообещали в пресс-службе регионального МЧС.

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