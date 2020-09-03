Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 сентября 2020 года: болезнь унесла жизни 367 сибиряков

В Новосибирской области врачи провели более 400 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе выявлено 50 новых заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, всего в регионе было зарегистрировано 11551 случай COVID-19 с начала эпидемии. Новосибирская область остается на 19 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости COVID-19 на 4 сентября 2020 года в Новосибирской области. Фото: сервис "Яндекс"

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬ

В Новосибирской области медленно растет число излечившихся, за минувшие сутки врачи выписали из больниц еще 58 пациентов, они выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся выросло до 10287 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Новосибирске. По данным оперативного штаба, болезнь унесла жизнь двух 65-летних и одного 80-летнего мужчины. Общее число жертв COVID-19 выросло до 367 человек.

Жители Новосибирской области прошли более 429 тысяч тестов на коронавирус с начала вспышки заболевания в регионе. По данным оперативного штаба, пик эпидемии пройден, но в больницах остаются 894 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 50 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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