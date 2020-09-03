Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 сентября 2020 года: болезнь унесла жизни 367 сибиряков

В Новосибирской области врачи провели более 400 тысяч тестов на коронавирус.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе выявлено 50 новых заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, всего в регионе было зарегистрировано 11551 случай COVID-19 с начала эпидемии. Новосибирская область остается на 19 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.
Статистика заболеваемости COVID-19 на 4 сентября 2020 года в Новосибирской области. Фото: сервис "Яндекс"
БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬ
В Новосибирской области медленно растет число излечившихся, за минувшие сутки врачи выписали из больниц еще 58 пациентов, они выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся выросло до 10287 человек.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19
Три человека умерли от коронавируса за сутки в Новосибирске. По данным оперативного штаба, болезнь унесла жизнь двух 65-летних и одного 80-летнего мужчины. Общее число жертв COVID-19 выросло до 367 человек.
Жители Новосибирской области прошли более 429 тысяч тестов на коронавирус с начала вспышки заболевания в регионе. По данным оперативного штаба, пик эпидемии пройден, но в больницах остаются 894 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Общее число зараженных за день: 50 человек
Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.
Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.
Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей
Санатории: открыты с 1 сентября
Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.
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