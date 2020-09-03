В Новосибирске регистрируется все больше самозанятых граждан

Николай Мамулат. Фото предоставлено аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

- Активный старт регистрации самозанятых говорит о том, что такая форма налогообложения востребована в регионе, - отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей не один год отстаивал введение специального налогового режима. Эта инициатива очень важна не только для бизнеса, но и для любого гражданина, который только хочет начать свою деятельность. И вот закон был принят, с 1 января 2020 года Новосибирская область стала участником эксперимента по новому налоговому режиму.

Начнем с того, кто такие самозанятые. Это те граждане, у кого нет работодателя или работников, кто самостоятельно оказывает услуги или производит товары. По всей России с начала года уже зарегистрировались миллион самозанятых. Средний возраст участников проекта 30 - 40 лет, при этом 6,5 тысячи человек моложе 18 лет. Это фотографы, дизайнеры, мастера маникюра, репетиторы, таксисты, арендодатели квартир и так далее.

- Специальный налоговый режим позволяет вести бизнес честно и открыто, заключать договоры и не бояться, что кто-то обманет. Для самозанятых распространена господдержка, как для малого и среднего бизнеса. Можно получать кредиты по сниженной ставке, - комментирует бизнес-омбудсмен Николай Мамулат.

Новый налоговый режим предусматривает комфортные ставки: 4% при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам, 6% - при расчетах с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. До 2028 года предельный размер дохода (2,4 миллиона рублей в год) и ставки изменяться не будут.

Для регистрации нужно просто воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», сделать селфи, а также отправить фотографию паспорта.

Участники нового налогового режима освобождаются от подачи налоговой декларации и применения ККТ (чек можно сформировать в приложении), уплаты страховых взносов, при этом хозяйственные операции самозанятого в рамках режима не облагаются НДС и НДФЛ. Еще одно преимущество новой системы налогообложения - предоставление налогового вычета в размере 10 тысяч рублей. Также можно совмещать основную работу с дополнительным заработком.

К платформе ФНС России уже подключились 44 крупнейших банка и электронные площадки.

- Одной из значимых задач спецрежима является вывод бизнеса к работе «в легальном поле», создание системы государственного регулирования, а также условий развития уже действующих субъектов предпринимательской деятельности, упрощение административных процедур. Это особенно важно сейчас, в период пандемии, - считает Николай Мамулат. - Экономика должна быть активной, основанной на частной инициативе. Нужно обеспечить поддержку малых форматов. Ведь именно со сферы услуг и профессиональной деятельности проще начать свое дело, а потом уже развивать и расширять его.