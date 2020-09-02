«Она у меня сильная, все терпела»: пятилетняя девочка сломала руку в детском саду под Новосибирском

Девочка месяц будет ходить в гипсе. Фото: личный архив.

ЧП произошло в детском саду села Казанка Баганского района во время вечерней прогулки: пятилетняя Женя*, оставшись без присмотра, сломала руку. Что произошло на детской площадке и где были воспитатели, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«МНЕ ПОЗВОНИЛИ И СКАЗАЛИ ЗАБРАТЬ ДОЧКУ»

О том, что с дочкой произошла беда, мама Жени узнала после телефонного звонка из детсада вечером в пятницу, 28 августа.

— Позвонила воспитатель, сказала, что дочку надо срочно забрать, у нее что-то случилось с рукой, — рассказала КП-Новосибирск о телефонном разговоре Ольга, мама девочки. — Я в тот момент была еще на работе.

Сибирячка побежала в детский сад. Когда Ольга увидела дочь, малышка немного успокоилась и уже не плакала.

— Мы с Женей сразу поехали в больницу. Она сильная девочка, все терпела, — говорит Ольга. — Врачи диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости со смещением.

Почти месяц девочка будет носить гипс: в детский сад она в лучшем случае вернется к началу октября.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ПОМОГАЛА ДРУГОМУ РЕБЕНКУ»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с детским садом, где пострадала Женя. Заведующая Ирина Куценко рассказала свою версию произошедшего:

— Женя была на вечерней прогулке вместе с воспитателем и другими детьми. У нас во дворе есть конструкция «паутина» — купол из железных прутьев, по которому лазят дети, на нее Женя и забралась. Играть на «паутине» мы разрешаем только под присмотром взрослых. Женя ходит в садик с полуторалетнего возраста и знает это. Почти все время девочка и была под наблюдением воспитателя. Но в какой-то момент помощь понадобилась другому ребенку, и воспитатель попросила Женю минуту побыть на «паутине». Отвернулась буквально на секунду, а девочка в этот момент решила спрыгнуть.

В садике уверяют: расстояние до земли небольшое — около метра, если ребенок под куполом на вытянутых руках. Но Женя упала крайне неудачно — на руку.

— Мы сначала подумали, что у Жени просто ушиб, но все оказалось серьезнее, — продолжает Ирина Куценко. — Воспитателю, которая была с девочкой, объявлен строгий выговор. До этого случая она проработала в детском саду четыре года.

Заинтересовалась ЧП в детсаду и полиция: правоохранители проводят проверку.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена героев публикации изменены

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Воспитателю грозит уголовное дело

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Марина Пьянкова:

— В соответствии со статьей 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Безусловно, в случае происшествия воспитатель уведомляет администрацию детского сада, а руководитель должна уведомить родителей и немедленно организовать оказание первой помощи ребенку. Затем администрацией образовательного учреждения проводится расследование несчастного случая. Соответствующий акт с результатами проверки выдается родителям. Если после проверки установлена вина работников детского сада, то в этом случае уполномоченными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, например, по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Если же обнаруживается вина ребенка, то в этом случае родители имеют право подачи гражданского иска о возмещении вреда.

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