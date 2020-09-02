Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Учитывая высокую значимость подключения к энергоресурсам для социально-экономического развития Новосибирской области и повышения ее инвестиционной привлекательности, АО «РЭС» ведет системную работу по повышению доступности технологического присоединения для всех категорий потребителей.

За последние полтора года предприятию удалось значительно нарастить резерв свободных мощностей благодаря выполнению целого комплекса мероприятий, в том числе перераспределения нагрузки между центрами питания и модернизации ряда высоковольтных подстанций с увеличением трансформаторной мощности.

По итогам второго квартала 2020 года число открытых центров питания АО «РЭС» увеличилось до 236, что на 64% больше уровня начала 2019 года, когда на территории региона было всего 144 подстанции АО «РЭС» с наличием объема свободной для технологического присоединения мощности. При этом объем свободной мощности увеличился практически вдвое: с 351,92 до 669,37 МВт.

В течение 2020 года к перечню центров питания, готовых обеспечить электроснабжение новых потребителей, добавились электрические подстанции, расположенные как в Новосибирске, так и на территории области. Среди них - ПС 110 кВ Барышевская, ПС 110 кВ Животновод, ПС 35 кВ Казанакская, ПС 35 кВ Нижнекаменская.

Актуальная информация о наличии свободной мощности для технологического присоединения размещается на официальном сайте АО «РЭС» строго в соответствии с требованиями стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Для удобства потребителей информация в том числе наглядно отображается на интерактивной карте загрузки центров питания, здесь приведена информация о географическом расположении и наименовании каждой конкретной подстанции, указаны количество и мощность установленных трансформаторов, а также объем свободной мощности для технологического присоединения.

Стоит отметить, что увеличение числа открытых для технологического присоединения центров питания имеет ряд несомненных преимуществ для заявителей Новосибирской области:

• появляется возможность технологического присоединения временных объектов, в том числе предназначенных для строительства крупных производственных площадок или многоквартирных домов в тех районах, где ранее отсутствовал резерв свободной мощности;

• упрощается процедура выдачи договора;

• сокращается непосредственно договорной срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Наряду с реализацией комплекса технических мероприятий, направленных на повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям, АО «РЭС» уделяет пристальное внимание вопросам обслуживания клиентов по вопросам подключения. Благодаря активному внедрению и развитию широкого спектра электронных сервисов энергетикам за первое полугодие 2020 года удалось не только вдвое повысить число электронных заявок, поступивших посредством «личного кабинета», но и на треть сократить срок подготовки договоров технологического присоединения (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

В АО «РЭС» намерены и дальше продолжать реализацию целенаправленной политики повышения доступности технологического присоединения к электрическим сетям и эффективности взаимодействия с потенциальными клиентами, инвестиционным сообществом и органами власти.