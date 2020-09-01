В популярнейшем туристическом регионе мобильный интернет теперь «летает»

Базовая станция Tele2 в урочище Ареда вблизи села Чемал Фото предоставлено пресс-службой Tele2

- Этот регион интересен и перспективен. По нашим данным, в 2019 году республику посетили свыше 160 тысяч туристов, пользующихся связью Tele2. Только тогда они были в роуминге. Современную сеть в туристическом кластере мы развернули меньше, чем за 9 месяцев, несмотря на сложности местного рельефа и транспортной доступности. Теперь абонентам доступны быстрый 4G-интернет, безлимитныесоцсети и мессенджеры, звонки, бесплатный роуминг. Качественной связью обеспечены популярные в горах смотровые площадки, и популярный маршруты и локации. Поделиться красивыми фото, селфи и видео оттуда можно будет мгновенно, - рассказал технический директор Алтайского филиала Tele2 Евгений Брызгалов.

Высокоскоростной мобильный интернетTele2 доступен жителям и гостям Горно-Алтайска, Маймы, Чемала, Артыбаша, Соузги, Манжерока, Элекмонара и других населенных пунктов. Вместе с этим устойчивая связь 4G появилась вдоль дороги от Бийска до Горно-Алтайска и на Чемальском тракте. Также оператор увеличил емкость и расширил покрытие сети 4G на соседних курортных территориях Алтайского края: в районе озера Ая и в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

С начала года в Сибири оператор запустил около 2,5 тысяч базовых станций 4G в разных диапазонах. Они устанавливались преимущественно там, где была спрогнозирована миграция людей и, соответственно, рост трафика. 1,5 тысячи базовых станций 4G были оборудованы на существующих объектах. Так были улучшены скорость и покрытие сети, что позволило открыть ранее недоступные отдаленные территории.

Евгений Брызгалов подтвердил качество связи Tele2 со смотровой площадки на г. Тугая в Горно-Алтайске

- Можно сказать, что с запуском собственной сети в Горном Алтае мы окончательно освоили Сибирь. Пока строили базовые станции в горах, встречали маралов, медведей не видели. Постепенно с освоенных и популярных направлений мы пойдём глубже в Алтай, в земли легенд и духов, − поделился планами Евгений Брызгалов.

С 27 августа начал работу сайт altai.tele2.ru, а в столице республики Горно-Алтайске открылись первые три фирменных салона связи оператора.

При разработке тарифов для Республики Алтай Tele2 мы следовали тем же принципам, что и в других регионах России. Это оптимальное соотношение цены и качества услуг, прозрачность расходов и качественное обслуживание. Например, мы предоставляем клиенту возможность самостоятельно настраивать параметры тарифа в зависимости от потребностей, цена при этом меняется автоматически. Еще один популярный сервис «Перенос остатков» - он дает возможность не терять в конце месяца минуты и гигабайты, купленные пользователями в рамках своего тарифа, а переносить их на следующий период, для этого не нужно подключать дополнительных услуг – достаточно вовремя вносить плату по тарифу, - отметил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.