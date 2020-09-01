«Это было похоже на поход, который никогда не закончится»: визажист променяла квартиру в городе на жизнь в поле

Уже три года Рома и Настя живут вдали от города. Фото: Валерия Комагорцева.

За 70 километров от Новосибирска в чистом поле стоит небольшой дом. Рядом пасутся коровы, щиплют травку куры. А хозяева — бывшие городские жители Анастасия и Роман Стереховы. Они бросили Новосибирск и уехали подальше от цивилизации. Почему супруги променяли уютную квартиру на сельские апартаменты и не хотят возвращаться обратно в город, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

НАЧИНАЛИ С БЫТОВКИ

Настя и Рома познакомились в Новосибирске. Немного повстречались и решили жить вместе. Сибирячка тогда работала в своей студии визажистом, а мужчина был программистом. Дела шли хорошо, но пара понимала, что чаще всего они заняты работой, а не семьей.

— Со временем мы пришли к выводу, что устали от городской суеты и наших специальностей. Решили, что вообще уедем из города, откроем свой небольшой сельскохозяйственный бизнес. Начали искать, где могли бы жить, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Дом, который построил Рома. Фото: instagram.com

Сибирячке пришлось продать студию красоты и вложиться в 50 гектаров в 70 километрах от города — в Мошковском районе.

— Начали ломать голову, с чего начать. Сразу строить дом? Плохая идея — средств нет. Решили, что поживем с мужем в небольшой бытовке, пока копим деньги, — продолжает женщина.

Отстроив свое маленькое, уютное жилье, чета Стереховых переехала. Но условия были спартанские.

Роман выполняет всю тяжелую работу. Фото: instagram.com

— Сначала у нас не было ни воды, ни электричества, ни газа. Это было похоже на поход, который никогда не закончится, — говорит Настя. — Электричество нам провели по государственной программе спустя полтора года после переезда. За это время мы уже обустроились в бытовке, отстроили коровник и даже купили корову.

РАБОТА ЗА БЫЧКА

Настя признается, раньше видела корову только на картинках. В принципе, как и ее муж. Когда увидела буренку вживую — боялась: вдруг лягнет? На помощь пришли книги и интернет. Женщина штудировала инструкции о том, как обращаться с коровой.

— Мне было страшно. Доильного аппарата не было, поэтому приходилось все делать руками. Дойка два раза в день: утром и вечером. Это было очень долго, у меня забивались мышцы и уставали пальцы, — вспоминает Настя.

При дойке коров у сибирячки поначалу болели руки. Фото: instagram.com

Как оказалось, корова была не только терпеливая, но и беременная. Спустя пару месяцев после приезда в новую семью она преподнесла супругам приятный сюрприз — теленка. Роды у коровы сибирячка не принимала — решила, что лучше посмотрит на это со стороны.

— Сейчас у нас четыре коровы: одна взрослая телка, которая скоро родит, и три теленка. Все девочки, мы бычков не держим, — объясняет сибирячка.

Животные безумно любят фотографироваться. Фото: instagram.com

А почему тогда коровы рожают? Все просто. Первое время Рома с Настей вызывали специалиста по искусственному осеменению буренок. После того, как он уехал в другой город, женщине пришлось самой идти на курсы и учиться оплодотворять коров. Вот уж не думала визажист Настя, что придется заниматься и этим.

— Сама проделываю всю процедуру от и до. Семя недорогое — одна доза 80 рублей. Уже в сентябре должен родиться первый теленок, которого я сама «подселила» его маме, — улыбается Анастасия.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАЛА СЫР, ИСПОРТИЛА 10 ЛИТРОВ МОЛОКА

Коров завели, все блага для полноценной жизни получили. Следующий этап — строительство дома. На его сборку у пары ушло минимум года полтора. Сейчас они уже переехали в него и продолжают делать ремонт.

— Мы обставили его по минимуму. Есть только все самое необходимое. Дальше будет только лучше. Кстати, пока строили дом, решили, что можем открыть свой небольшой фермерский бизнес, — поделилась женщина.

Супруги зарегистрировали компанию и решили, что будут делать из своего молока творог, йогурт, масло, сметану и всевозможные сыры.

Настя научилась делать из домашнего молока сыры. Фото: instagram.com

— Я долго не могла научиться делать сыр. Около 10 литров молока испортила, если не больше. Сейчас уже руку набила и с гордостью продаю свой продукт. Мы собираем «Молочные корзинки»: литр молока, сыр, йогурт или сметана по вкусу, масло, — перечисляет Настя.

Любители деревенских продуктов нашлись благодаря «Инстаграму». Пара самостоятельно развозит корзинки подписчикам. В целом за день продают от 10 до 13 наборов, стоимость одного — около тысячи рублей.

— Мы еще и на YouTube канал свой ведем, рассказываем о нашей жизни в поле. И о том, что решили круто поменять свой уклад на сельский, не жалеем, — признается сибирячка.

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