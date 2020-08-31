1 сентября 2020 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Линейки проведут во многих школах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

1 сентября 2020 года в Новосибирске в этом году будет сильно отличаться от привычного Дня знаний. Линейки пройдут не для всех школьников- на торжествах будут только ученики 1 и 11 класса.

К слову, историки говорят, изначально в День знаний особых торжеств и не было:

- Лишь в 1935 году специальным постановлением правительства во всех школах страны было введено единое начало занятий с 1 сентября и другие принципы организации школьного режима, - рассказывает Константин Голодяев, сотрудник музея г. Новосибирска.

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