Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 сентября 2020 года: линейки проведут не для всех школьников

На линейку придут только 1-е и 11-е классы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 сентября 2020 года не радуют: за прошедшие сутки врачи выявили 60 новых заболевших COVID-19 - это самая высокая цифра за последние дни. Согласно данным оперштаба, с начала вспышки коронавирус обнаружили у 11 404 человек. Новосибирская область остается на 19 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 1 сентября 2020 года в Новосибирске. Фото:сервис "Яндекс"

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области вновь наблюдается медленный прирост числа заболевших, который превышает количество излечившихся. Врачи выписали из больниц 51 пациента за сутки, эти люди выздоровели от COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания в регионе излечились 10 073 пациента.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Три пациента скончались от коронавируса всего за сутки. По данным оперативного штаба, погиб 72-летний мужчина и две женщины в возрасте 48 лет и 76 лет. Общее число смертей от COVID-19 составляет 358 человек.

1 СЕНТЯБРЯ В МАСКАХ

Новосибирские школы открываются 1 сентября, но на линейках будут только первоклассники и 11-классы. Напомним, из-за вспышки коронавируса уроки среди классов планируется проводить в одном и том же кабинете, часть учебных дней (суббота) будут проходить на дистанционном обучении. Также, родители вправе перевести ребенка на дистанционное обучение, подав заявление директору школы. Массовые мероприятия запрещены до 30 сентября 2020 года, школьники до 16 лет не могут участвовать в массовых спортивных соревнованиях.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 60 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября. Будут работать на очном обучении. Линейки пройдут только для 1 и 11 классов.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 1 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 1 сентября.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru