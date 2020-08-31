«Агрономы и экологи принесут колоссальную пользу человечеству»

Анастасия Руднева. Фото из личного архива.

Выбрав специализацию агрохимии и агропочвоведения еще в старших классах школы, Анастасия убеждена: у российского аграрного сектора большое будущее.Об инновациях в АПК, почетной миссии агроэколога и своем участии в стипендиальной программеРоссельхозбанкаАнастасия рассказала читателям «Комсомолки».

– Как и почему Вы решили связать свою жизнь с сельским хозяйством?

– С будущей специальностью я определилась еще в школе. Друзья и одноклассники подшучивали, что агроном – это «прошлый век» и «малоперспективное занятие». Но я их переубедила и заставила думать совсем по-другому. Сельское хозяйство – это, в конечном счете, продукты на нашем столе, и для нашего же здоровья важно, чтобы они были экологически чистыми. Я стану агроэкологом, а значит, буду создавать натуральные и полезные продукты и при этом – без вреда для окружающей среды.Последнее – тоже вопрос из разряда актуальнейших для современного общества.

– Что думают о вашем профессиональном выборе ваши родные?

– Родные изначально поддержали меня в выборе профессии. Даже больше – они верят, что я стану успешным ученым в области агроэкологии и почвенной микробиологии. И родные, и друзья постоянно спрашивают совета: как вырастить тот или иной продукт, чтобы и урожай большой получить, и окружающей среде не навредить. А так как моя специализация – микробиология почвы, то я подсказываю им, в какое время организовать посадку, как правильно выбрать почву, подходящую, к примеру, для огурцов, томатов и земляники.

Фото из личного архива.

– В советские годы студенты отправлялись «на картошку» - и это касалось студентов самых разных специальностей. Что Вам лично приходилось делать на практике от вуза?

– На практике от университета я не только участвовала в процессе уборки картофеля, но и работала в «Саду Мичуринцев», где занималась прополкой, обрабатывала кустарники, пересаживала растения.В учебно-опытном хозяйстве «Практик» проводила обработку злаковых культур пестицидами, отбирала почвенные образцы для анализа. Учиться на аграрных специальностях совсем не скучно!

–Какие технологические инновации, на Ваш взгляд, требуются современному АПК?

– Я считаю, что нужно повышать урожайность и качество продукции, усиливать биологическую защиту растений,заменять старую технику на новую и умную. Также важно создавать новое программное обеспечение в области АПК, как это делаетРоссельхозбанк, предлагая фермерам, к примеру, сервис спутникового мониторинга полей и диагностики состояния посевов. При этом все нововведения должны внедряться исключительно с позиции «не навреди» окружающей среде.

– Каким Вы видите будущее АПК в России?

– Развитым и независимым, составляющим конкуренцию АПК других государств, позволяющим продавать свою продукцию по высокой цене. Стать мощным игроком мирового рынка российскому АПК помогут высококвалифицированные специалисты в области сельского хозяйства, экономики и менеджмента.

Немаловажный фактор – это замотивировать молодежь и заинтересовать их работой в сфере сельского хозяйства. На мой взгляд, этот процесс уже запущен: фермерство возвращается в моду, для переезда в сельскую местность молодым специалистам предоставляют льготы на приобретение жилья. А еще начали поощрять студентов аграрных специальностей за хорошую успеваемость. К примеру, с 2019 года я являюсь участником стипендиальной программы Россельхозбанка для успешных студентов аграрных вузов России.

Фото из личного архива.

– Как используете стипендию?

– Стипендия Россельхозбанка – огромная поддержка для студента, я ее использую для покупки необходимых вещей, литературы, канцелярии.Также я мечтаю пойти учиться в автошколу и потихоньку откладываю на свою мечту.

– Что или кто вдохновляет Вас как будущего агроэколога?

– Меня вдохновляет то, что моя специальность никогда не потеряет своей актуальности, потому что на сегодняшний день ценятся как агрономы, так и экологи, а вместе они принесут колоссальную пользу человечеству.Сейчас большую популярность набирает экологическое земледелие, которое исключает использование пестицидов, химических удобрений и стимуляторов роста, при этом фермеры получают высокий и качественный урожай с наименьшими затратами. Чтобы разобраться в принципах экологического земледелия, я решила поступить в аспирантуру по направлению «Биологические науки» и в дальнейшем буду проводить исследования по теме микробиологии.