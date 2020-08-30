Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 августа 2020 года: от COVID-19 вылечились больше 10 тысяч сибиряков

Число выздоровевших растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 августа 2020 года таковы: заражение подтвердилось еще у 55 человек. Согласно данным оперштаба, с начала вспышки болезнь обнаружили больше чем у 11 тысяч человек. Новосибирская область занимает 19 место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Общая статистика по области.

ЧИСЛО ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ РАСТЕТ

Число выздоровевших перешагнуло отметку 10 тысяч. За сутки выписались из больницы 49 человек. Общее количество вылечившихся — 10022 человека. Всего в Новосибирской области проведено 413 566 тестов на коронавирус.

УМЕРЛА ЕЩЕ ОДНА ПАЦИЕНТКА

Жертвой болезни стала еще одна пожилая пациентка: врачи не смогли спасти 59-летнюю сибирячку, зараженную коронавирусом. Всего с начала эпидемии, по сообщениям оперштаба, в регионе от коронавируса умерли 355 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 55 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября. Будут работать на очном обучении. Линейки пройдут только для 1 и 11 классов.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 1 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры и гостиницы закрыты до 1 сентября.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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