Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 августа 2020 года: иммунитет к COVID-19 есть у каждого пятого новосибирца

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 августа 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 46 человек. Согласно данным оперативного штаба, что общее число выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии теперь составляет 11238 человек. Из них — 674 случая заболевания COVID-19 среди детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 19-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 29 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс»

СПАД ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

Число выздоровевших в регионе уменьшается каждый день — за минувшие сутки врачи выписали из больниц 38 человек. Общее число излечившихся с начала вспышки COVID-19 в регионе составляет 9930 пациентов.

УМЕРЛИ ТРИ ПАЦИЕНТА

В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли три пациента. По данным оперативного штаба, среди жертв заболевания оказался 65-летний мужчина и две женщины в возрасте 77 лет и 80 лет. Общее число смертей с момента вспышки коронавируса в регионе составляет 352 человека.

ПЕРЕБОЛЕЛИ НЕЗАМЕТНО

Новосибирцы оказались стойкими к коронавирусу — каждый пятый житель города переболел им в легкой форме. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Врачи провели исследование иобнаружили антитела у 20% участников. Хотя эти люди не обращались к врачам с жалобами на COVID-19 и не лечились в больницах.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 46 человек.

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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