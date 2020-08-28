Ничего святого: мошенник украл деньги у тяжелобольной двухлетней девочки, прикинувшись меценатом

Соня с мамой добрались до Швейцарии, где врачи спасли ей второй глаз. Фото: соцсети

Двухлетняя Сонечка Шаптала из-за злокачественной опухоли уже лишилась одного глазика. Чтобы спасти жизнь девочки и остановить развитие болезни, российские врачи готовы были удалить второй, но родители ребенка делали все возможное для сохранения зрения. Мама малышки рассылала просьбы о помощи в сборе необходимых средств во все чаты, группы и каналы. Врач из Швейцарии согласился взяться за этот сложный случай, но на поездку нужно было собрать просто нереально огромную для семьи сумму — около 5 миллионов рублей.

Многие люди со всей страны прониклись историей болезни маленькой сибирячки, и на счет семьи стали поступать деньги. Мама активно благодарила в своем «Инстаграме» отзывчивых подписчиков. Такая публичность и открытость родителей привлекла не только сочувствующих, но и преступников. История Сони — в материале КП-Новосибирск.

Малышке требовалась помощь зарубежных врачей. Фото: соцсети

ШАНС УВИДЕТЬ МИР

О страшном диагнозе с формулировкой «ретинобластома» — это злокачественная опухоль глаза — семья узнала чуть меньше года назад. Оксана Шаптала случайно заметила, что у дочки один глаз стал менять цвет. Пошли по врачам и услышали страшный приговор.

— Собрали целый консилиум из специалистов в Новосибирске и сказали, что моя девочка может умереть в любой момент, — рассказала КП-Новосибирск мама Сони. — Нужно было срочно оперировать. Конечно, мы в первую очередь хотели, чтобы Соня осталась жива, и согласились на удаление одного глазика. Операцию делали в Москве.

Но вздохнуть с облегчением не получилось. Через несколько месяцев болезнь начала прогрессировать и переходить на второй глаз двухлетней крошки. Российские специалисты предложили один-единственный выход — снова оперировать. Но мать никак не могла смириться с мыслью, что ее девочка больше никогда не увидит мир своими глазами.

— Мы рассылали просьбы о помощи во все клиники страны и мира, — говорит Оксана Шаптала. — И вот откликнулся Франсис Мунье, доктор из Швейцарии. Он был готов принять нас и попробовать спасти глазик. Для поездки требовалось очень много денег, и мы совместно с благотворительным фондом объявили сбор средств.

Стоит отметить, что семья Шаптала живет очень скромно. Несколько лет назад Оксана с мужем переехали с Украины в Новосибирск, купили небольшую квартиру на условиях ипотеки, родили двух дочек. Болезнь Сони и так заставила родителей влезть в большие долги, но 5 миллионов в кредит им уже не выдал бы ни один банк. На поездку в швейцарскую клинику средства собирали всем миром.

Мошенник, обманувший ребенка, установлен. Фото: соцсети.

ТЮРЕМНЫЙ МИЛЛИОНЕР

Родители малышки хватались за любую возможность спасти дочь. Федеральные телеканалы снимали сюжеты в поддержку девочки, помогали обычные люди и фонды.

— Мне позвонил мужчина и сказал, что наш телефон ему передали в благотворительном фонде. Он заявил, что готов перевести крупную сумму на лечение. Конечно, я поверила ему, — вспоминает Оксана. — Нам в тот момент очень многие люди переводили деньги.

Но помогать малышке телефонный «благотворитель» не собирался. Его задача сводилась как раз к обратному — отобрать собранные для Сони деньги.

— В ходе проверочных мероприятий следователем СКР установлено, что к маме заболевшей девочки обратился так называемый «благотворитель», который пообещал перевести на лечение определенную сумму, но для этого необходимо было оплатить банковскую комиссию в размере 70 тысяч рублей, — сообщается на официальном сайте СКР по Новосибирской области.

Так, собранная с большим трудом сумма оказалась на счетах мошенника. Само собой, «благотворитель» после этого испарился.

К счастью, Сонечка с мамой все-таки попали на лечение в Швейцарию. Глазик малышке удалось спасти. Лечение еще продолжается, и шансы на выздоровление у девочки есть.

Обманщика следователи искали несколько месяцев. Мошенник, прикидывающийся благотворителем, в итоге был установлен.

— Следователь нам рассказал, что тот мужчина сидит в тюрьме в Оренбургской области, — поделилась с КП-Новосибирск Оксана Шаптала. — Ему около 30 лет. Он не только нас обманул. От его действий пострадали и другие люди. Я была в шоке, когда узнала, что в одной семье, которую он надурил, ребенок умер... Наживался на сиротах и больных детях. Ничего святого нет у человека.

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