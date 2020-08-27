Пивовары из Маслянино и Новосибирска представят Новосибирскую область в финале федерального конкурса «Лучший по профессии»

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Первое в истории состязание мастеров отрасли проходит в 2020 году при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и в партнерстве с пивоваренной компанией «Балтика».

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ в пяти номинациях, состав которых регулярно обновляется. В 2020 году по инициативе правительства Самарской области в рамках Всероссийского конкурса появилась номинация «Лучший пивовар».

Региональный этап собрал 8 участников от пивоваренных предприятий области. Конкурсный отбор регионального этапа прошел в режиме онлайн. В ходе состязаний участники смогли продемонстрировать профессиональные знания, выполнив ряд теоретических заданий. Победителем конкурса признали технолога организации «Салаир М» Ирину Иванову из Маслянино с 18-летним стажем работы она набрала наибольшее количество баллов. Второе место занял инженер-технолог бара Vaer из г. Новосибирска Роман Русских с 14-летним стажем работы. По правилам конкурса регионы могут представлять до двух кандидатов, в связи с чем оба победителя поедут в Самару.

В состав экспертной комиссии регионального этапа отраслевого конкурса вошли главный пивовар новосибирского филиала «Балтики» Алексей Подворный, заместитель министра Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, а также ряд региональных экспертов отрасли.

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

- Данная отрасль играет особенную роль в экономике нашего региона, в том числе потому, что данные предприятия входят в число крупнейших налогоплательщиков в местные бюджеты. Наряду с этим мы считаем необходимым поддерживать престиж работы на любом предприятии и рады быть соорганизатором профессионального конкурса. Верю, что победители регионального тура достойно представят честь новосибирских коллег на всероссийском этапе конкурса.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Всероссийский профессиональный конкурс поддерживает пивоваренная компания «Балтика», которая в 2020 году отмечает 30-летие. 12 из них компания работает в Новосибирске, и уже стала частью современной истории региона. Высокая профессиональная компетенция специалистов компании позволяет им выступать в качестве экспертов и членов жюри крупнейших отраслевых конкурсов.

Алексей Подворный, главный пивовар филиала «Балтика-Новосибирск»Алексей Подворный, главный пивовар филиала «Балтика-Новосибирск»: - Поздравляю коллегу с первой победой! Желаю достойно проявить себя в финале и защитить честь региона. Наш регион отличается интересными традициями, поэтому у новосибирского участника есть все шансы победить в финальном этапе конкурса, войдя в число лучших. Рад был поучаствовать в конкурсе в качестве эксперта. Надеюсь, он будет способствовать росту профессионального мастерства и закреплению высоких стандартов качества.

Финальное состязание состоится в Самаре 20-21 сентября. Победители, которых определит независимое жюри, получат денежные призы, а также станут первыми в истории профессионалами, удостоенными в России звания «Лучший пивовар». Торжественное награждение победителей состоится в Доме Правительства Российской Федерации в 2021 году.