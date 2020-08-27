В АО «РЭС» подвели итоги реализации инвестпрограммы за первое полугодие 2020 года

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

По итогам первого полугодия 2020 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило 765 миллионов рублей, что в 2 раза превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого годаобъем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. Всего на текущий год. Всего на текущий год запланировано инвестиций на сумму более 2,7 миллиарда рублейзапланировано инвестиций на сумму более 2,7 миллиарда рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 139 километров линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 75 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 18 МВА, а также 216 МВА на ключевых центрах питания.

По итогам первого полугодия АО «РЭС» удалось на 10% снизить объем незавершенного строительства, завершить несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

В частности, успешно завершены работы по реконструкции распределительного устройства 10 кВ на подстанции 35 кВ Барлак, оборудование ячеек введено в эксплуатацию. Еще на одной подстанции - ПС 110 кВ Заречная - введен в эксплуатацию силовой трансформатор. Работы были выполнены в рамках модернизации высоковольтных подстанций, которая проводится в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов. Это позволяет наряду с повышением надежности электроснабжения создать возможность технологического присоединения потребителей и обеспечить необходимыми энергетическими мощностями перспективные инвестплощадки Новосибирской области.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» с заменой строительной части и оборудования. Например, в Новосибирске в рамках реконструкции распределительных пунктов в Ленинском и Дзержинском районах уже заменено более 1000 метров кабельных линий различных классов напряжения, выполнен демонтаж устаревшего оборудования и установлено новое, отвечающее самым современным требованиям.

Компания планирует наращивать темпы реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности электроснабжения. До конца 2020 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе по реконструкции и строительству электросетей 10-0,4 кВ на нескольких десятках улиц Новосибирска и районов области, модернизации высоковольтных подстанций, а также обновлению оборудования для организации каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации в рамках пилотных проектов по цифровой трансформации энергосистемы региона.