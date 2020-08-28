Лайфхак, как новосибирским родителям собрать ребенка в школу и не сойти с ума

Выгодно знать! Фото: www.citilink.ru

В Новосибирске 216 общеобразовательных школ и 244 детских сада. Впереди 1 Сентября, и подготовка к школе - важное событие как для детей, так и для взрослых.

Многие российские семьи в преддверии Дня знаний сталкиваются с большими очередями, маленьким ассортиментом в магазинах, а главное - с их расположением. Не каждому нравится ездить из одной части города в другую, тратя на это много времени. XXI век - век технологий, и все наиболее выгодные предложения можно с легкостью найти в интернете.

«Комсомольская правда» совместно с компанией «Ситилинк» предлагает вам готовый вариант оформления рабочего места для вашего ребенка.

Фото: www.citilink.ru

Ему необходим рабочий стол, иначе как он будет делать домашнее задание? Стол должен быть вместительным, не очень большим, но многофункциональным. Также необходимо удобное кресло, причем на колесиках, чтобы можно было его передвигать.

Фото: www.citilink.ru

Для работы важно иметь яркое освещение, иначе ребенок может испортить зрение. Очень часто люстры в комнате недостаточно хорошо освещают поверхность стола, именно поэтому нужна настольная лампа.

Рабочее место мы обустроили, теперь заполняем пространство канцелярией. Ребенку необходимы бумага, ручки, фломастеры. С помощью такого набора он будет выполнять домашнее задание на отлично. Кстати, мы советуем родителям объединяться и покупать все эти атрибуты школьной жизни оптом. Например, на класс или группу 10 - 15 учеников.

Фото: www.citilink.ru

Также для самых творческих можно приобрести 3D-ручку. Тогда ваш ребенок сможет воплотить свои самые яркие фантазии. Но важнее всего то, что развитие талантов и увлечение техническим творчеством поможет ребенку самоопределиться и выбрать востребованную профессию будущего, которое уже сейчас меняет рынок труда.

Фото: www.citilink.ru

Гаджеты - еще одна необходимая вещь в современном мире. Например, детские смарт-часы оснащены GPS, ГЛОНАСС, голосовыми вызовами и кнопкой SOS. Они предназначены для отслеживания месторасположения ребенка и обмена с ним звонками и голосовыми сообщениями. С такими часами ваш ребенок всегда будет на связи.

Фото: www.citilink.ru

Компьютер теперь необходим даже первокласснику, но иногда он занимает слишком много места. Поэтому можно заменить его универсальным и компактным ноутбуком.

Фото: www.citilink.ru

- Компания «Ситилинк» к столь важной дате предлагает выгодные акции, в которых участвуют востребованные категории товаров для подготовки к очередному учебному году и деловому сезону. Обновление домашнего офиса может быть связано со значительными тратами семейного бюджета. Учитывая это, мы подготовили множество вариантов выгодных покупок, - рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. - Особенности этого года в вопросах перераспределения средств от отпусков на вложения в обновление парка электроники и офисной техники мотивируют наших клиентов на покупки указанных категорий товаров по всей стране.

Примерно так может выглядеть учебное пространство вашего ребенка. А отличный помощник для онлайн-покупок - СИТИЛИНК.РУ. На сайте вы сможете найти не только выгодные ноутбуки и компьютеры, но и всю необходимую канцелярскую продукцию, удобную мебель, гаджеты и т. д. И все в одном месте! Вы представляете, сколько времени сэкономите?

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