В Новосибирске появилась аллея Друзей

Торжественное открытие аллеи. Фото: Евгения МОРЕВА

В Октябрьском районе Новосибирска появилась новая достопримечательность - аллея Друзей, о которой просили новосибирцы. Это вторая облагороженная территория, которая украсила район: осенью прошлого года новый городской сквер открыли возле станции метро «Золотая нива».

А еще буквально несколько месяцев назад здесь вместо аллеи были ржавые гаражи, древние тополя и царила разруха. Но местным жителям хотелось, чтобы этот заброшенный участок превратился в такое место, где горожане могли бы гулять со своими детьми. Сибиряки обратились за помощью к депутату Совета депутатов города Новосибирска Игорю Титаренко, и он горожанам не отказал. Народный избранник стал добиваться, чтобы с этой территорией начали работать. В итоге нашелся подрядчик, который выполнил проект в рамках государственно-частного партнерства.

- Благоустройство этой территории началось в прошлом году и успешно продолжается до сих пор. Здесь проведена реконструкция озеленения, посажены молодые деревья. Теперь аллея станет отличным местом для отдыха и прогулок, - говорит депутат Игорь Титаренко.

Потребовалось немало времени и мастерства специалистов, чтобы улицу Б. Богаткова украсила алея: 661 куст черноплодной рябины, 32 сосны, 24 березы и 23 ели разной высоты, а также яблони, калина и сирень. Здесь появились фонари и лавочки, новое газонное покрытие, а соседнему детскому саду обновили ограждение. И еще установили малые архитектурные формы.

Так выглядит новая достопримечательность района. Фото: Евгения МОРЕВА

К слову, на аллее преображение Октябрьского района не закончится: впереди благоустройство улицы Панфиловцев и других ближайших территорий.

- Новая аллея Друзей обязывает идти дальше, задает темп для благоустройства соседних территорий. Район действительно сейчас расцветает, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко.

Важно

Как этим летом преобразился Октябрьский район?

Вот что этим летом удалось сделать в Октябрьском районе благодаря депутату Игорю Титаренко:

• восстановлена дорожная разметка на пешеходном переходе на перекрестке улиц Белинского и Сакко и Ванцетти;

• нанесена дорожная разметка на пешеходном переходе вблизи дома № 27 по улице Кирова;

• выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия вблизи дома № 29 по улице Шевченко;

• обустроена искусственная неровность вблизи дома № 25 по улице Шевченко, на которую в ближайшее время нанесут разметку пешеходного перехода.