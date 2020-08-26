Отремонтируют 30 километров теплосетей: СГК отчиталась о подготовке Новосибирска к зиме

Топ-менеджеры СГК отчитались перед горожанами о подготовке Новосибирска к зиме. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это стало уже традицией: новосибирские энергетики рассказывают о своей работе в пресс-центре «Комсомольской правды». С площадки шла трансляция в соцсети. Новосибирцы – как потребители, так и журналисты, следили за стримом и задавали вопросы.

ГДЕ ИСКАТЬ ДОКЛАД СГК И ЧТО ТАМ ВАЖНОГО

Доклад, который представили в пресс-центре КП-Новосибирск гости, в виде слайдов размещен в интернете. Любой желающий может ознакомиться с ним на сайте СГК.

В докладе есть подробные данные о ремонте на теплосетях: какие участки и проекты, кто выполняет и контролирует, какие материалы идут в дело, каковы нормативы; по статистике отключений можно оценить состояние теплосетей своего дома.

Также компания предлагает жителям пользоваться интерактивной картой: выбрав нужный участок, каждый может отметить его текстом: замечанием или предложением.

Роман Корниенко рассказал, как идет контроль за качеством работ СГК. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Так устроено отечественное теплоснабжение, что потребитель не имеет возможности выбора, с кем ему иметь дело. Это объективная реальность. Чтобы все испытывали как можно меньше дискомфорта от такого положения, мы считаем себя обязанными сообщать жителям информацию, имеющую значение для обеспечения теплоснабжения, - пояснил заместитель главного инженера по режимам СГК Роман Корниенко.

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ ДВУХ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ

Ко дню публичного доклада подрядчики СГК закончили ремонт на двух крупных участках, общей протяженностью в полкилометра. На улице Пожарского в Первомайском районе и на Владимировской — в Заельцовском.

На Пожарского труба проходит под автодорогой, поэтому по улице пришлось полностью перекрывать сквозное движение для автомобилей и пешеходов. Таковы требования правил безопасности. На время ремонта специалисты подрядной организации СГК устанавливали временную схему подачи горячей воды.

Прежде капремонт на Пожарского не делали с момента ввода в эксплуатацию — с 1981 года. Только за последние пять лет на этой магистрали энергетики устранили 11 серьезных дефектов.

Доклад шел с трансляцией на сайт KP.RU и в социальные сети. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На Владимировской капитально отремонтировали 55-летнюю теплотрассу протяженностью в 152 метра. Ремонт шел на самом оживленном участке этой улицы — на развороте при въезде на Димитровский мост. На время ремонта потребителям отключали горячую воду на срок не более двух дней для переврезок. Во время самого ремонта потребители получали воду по заранее смонтированной временной схеме.

На обоих участках энергетики сейчас заканчивают благоустройство территорий.

Сейчас компания ведет работы по замене трубопроводов еще на восьми участках: на улицах Котовского, Национальная, Дмитрия Донского, Сибиряков-Гвардейцев, Комсомольская, Дачная и вдоль дамбы Коммунального моста — это магистральные трубопроводы, а также на внутриквартальном участке в квартале между улицами Котовского и Широкая.

Помимо пяти километров капитального ремонта СГК заменит в этом году в Новосибирске 22 километра сетей в рамках аварийного ремонта.

«В ОДНОМ МЕСТЕ НЕ КОПАЕМ»

- До начала отопительного сезона на теплосетях города остается еще 150 дефектов, 65 из них — на магистральных трубопроводах, от которых зависит теплоснабжение большого количества домов. К сожалению, ремонт потребует новых кратковременных отключений горячего водоснабжения потребителей, но необходимо провести все работы в летний период, – отметил Роман Корниенко.

Всего в 2020 году СГК планирует заменить, отремонтировать и модернизировать в Новосибирске 30,5 километров тепловых сетей.

Петр Бажин отметил, что задолженность новосибирцев перед энергетиками снизилась. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители периодически недоумевают: почему идет ремонт там, где его проводили совсем недавно? На замечания в пресс-центре «Комсомольской правды» ответил советник директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин.

- Часто звучат претензии в наш адрес: «по 300 раз копаете в одном месте». На самом деле не в одном, а рядом. Возможности заменить всю трубу от камеры до камеры сразу нет, поэтому ремонтируем небольшими участками, - пояснил Петр Бажин.- Любое разрытие в городе согласовывается с городскими властями. А жителей мы просим о замечаниях, которые возникают, сообщать на телефон начальника смены теплосетевого подразделения СГК: (383) 289-01-47».