АО «РЭС» ведет активную работу по привлечению к ответственности за незаконное потребление электроэнергии и кражи с энергообъектов

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Успешная реализация данного направления возможна только в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Проанализировав результаты работы по привлечению к ответственности за незаконное потребление электроэнергии по итогам шести месяцев 2020 года, специалисты АО «РЭС» сделали выводы о том, что проводимая профилактическая работа с помощью средств массовой информации, включая ее новые формы, внедренные в текущем году, дает положительные результаты.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенно сократилось число поданных АО «РЭС» в правоохранительные органы заявлений по статье 7.19 КоАП РФ, что говорит о сокращении фактов незаконного потребления электроэнергии именно мелкомоторными потребителями.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

НАША СПРАВКА

В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

В этой части хорошо зарекомендовали себя внедренные в АО «РЭС» сервисы обратной связи для сообщений о хищениях электроэнергии.

За шесть месяцев 2020 года специалистами АО «РЭС» в правоохранительные органы направлено 58 материалов, 56 из них имеют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ, и 2 заявления о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем обмана или злоупотребления доверием».

Среди фактов правонарушений можно выделить такой пример: сотрудники подразделения безопасности совместно с дирекцией по транспорту электроэнергии АО «РЭС» выявили неучтенное потребление электрической энергии собственником магазина, находящегося в Советском районе Новосибирска, объем незаконного потребления составил 141 068 кВт*ч на сумму 618 097,51 рубля. В июле 2020 года в правоохранительные органы было направлено заявление по данному факту, в результате чего в отношении собственника данного магазина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Магазин на улице Гэсстроевской. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Еще один пример неучтенного потребления электрической энергии был выявлен на автомобильной стоянке, расположенной в Ленинском районе Новосибирска, в данном случае объем хищения составил 121 746 кВт*ч на сумму около 550 тысяч рублей. По данному факту в правоохранительные органы также было направлено заявление о привлечении потребителя за хищение электроэнергии к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 УК РФ. В настоящее время по делу проводится доследственная проверка.

Продолжается взаимодействие подразделения безопасности АО «РЭС» с руководством ГУ МВД России по Новосибирской области и территориальными отделами полиции по вопросам выявления и пресечения фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Так, в конце апреля 2020 года работниками Управления экономической безопасности АО «РЭС» была проведена рабочая встреча с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, на которой обсуждались вопросы взаимодействия при оформлении нарушений, предусмотренных статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу путем обмана и злоупотребления доверием».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

К сожалению, противоправные действия осуществляются не только потребителями, но и различными злоумышленниками. Например, в конце июля 2020 года на одной из трансформаторных подстанций в Дзержинском районе города Новосибирска сработала сигнализация. Прибывшая на место оперативно-выездная бригада филиала АО «РЭС» «Новосибирские электрические сети» задержала гражданина, который похитил элементы оборудования электроустановки, изготовленные из цветного металла. При этом похитителю чудом удалось избежать поражения электрическим током. Сумма ущерба, причиненного злоумышленником, составила порядка 10 тысяч рублей.

Еще один случай произошел недавно в Калининском районе города Новосибирска. На этот раз из действующей электроустановки были похищены не только ее рабочие элементы, но и три наружные двери из металла. К сожалению, по горячим следам нарушителей задержать не удалось. Прибывшими сотрудниками филиала АО «РЭС» «Новосибирские электрические сети» на место преступления был вызван наряд полиции, в настоящее время проводятся следственные мероприятия. Сумма причиненного ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

АО «РЭС» напоминает, что хищение электроэнергии, проводов или элементов электрооборудования оказывает непосредственное влияние на качество электроснабжения множества потребителей, приводя к возникновению материального ущерба. Кроме того, действия нарушителей зачастую приводят к скачкам напряжения, сбоям в работе бытовой техники и даже к возникновению пожара. А электроустановки, находящиеся под напряжением, могут служить причиной гибели или травм самих нарушителей.

Автостоянка на улице Связистов. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Поэтому в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии не обойтись без помощи сознательных граждан - АО «РЭС» призывает сообщить об известных фактах хищения электроэнергии любым удобным способом:

• по телефону доверия (383) 289-41-00;

• в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• сообщением на номер +7-913-375-25-75 в WhatsApp или Viber.

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