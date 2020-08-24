В Новосибирске поймали хромого душителя из «Березовой рощи»

Сергей Г. ездил "на охоту" в соседний район города. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ/соцсети

В Новосибирске полицейские задержали серийника, который пугал девушек в парке «Березовая роща». Любителем дамских прелестей оказался 45-летний житель Центрального района Сергей З. Безработный мужчина большую часть жизни провел в тюрьме и, видимо, скучая от одиночества на свободе, стал приставать к девушкам-прохожим.

В полицию за помощью пока обратились только две потерпевшие, но в МВД предполагают, что жертв больше, просто другие стесняются заявлять. Первая девушка рассказала, что встретила маньяка 7 августа. 33-летняя сибирячка возвращалась домой с работы, когда сзади на нее напал мужчина. Начал душить, а потом приставать. Вторая жертва преступления — 30-летняя жительница Дзержинского района. Также напал сзади, придушил и…

— Он трогал мою грудь, другие части тела и пристраивался сзади. Я до сих пор не могу отделаться от этого мерзкого ощущения, — рассказала сибирячка полицейским.

Сергей З. признался, что не планировал убивать женщин. Мужчина их слегка придушивал, чтобы не сопротивлялись, а сам в это время совершал разные действия сексуального характера. Повезло, что в парке есть камеры видеонаблюдения, в их объектив маньяк и попал, а жертвы впоследствии его опознали.

Главной приметой разгуливающего в «Березовой роще» преступника стали белая кепка и хромота.

— Как только стали поступать заявления от потерпевших, в парке усилили полицейские патрули, — поделился с КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Мужчину удалось задержать, когда он вышел на очередную прогулку и высматривал себе новую жертву.

Кстати, охотник за удовольствиями уже был судим за изнасилование, разбой и причинение смерти по неосторожности. Все свои новые нападения Сергей совершал будучи под административным надзором за прошлые преступления.

— Сегодня подозреваемому будет избрана мера пресечения. Скорее всего, его отправят в СИЗО. Мужчине инкриминируют статью «Насильственные действия сексуального характера». Если появятся еще эпизоды его развратных похождений, то срок заключения пропорционально увеличится, — добавил источник.

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