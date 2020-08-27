Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 августа 2020 года: больница попала под суд из-за пациентов с COVID-19

Пик эпидемии пройден, и сейчас врачам стало немного легче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 августа 2020 года : в области выявлен 51 новый случай заражения за сутки. Региональный минздрав сообщает, что общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии выросло до 11192 человек. Из них — 673 случая заболевания коронавирусом среди детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 19-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 28 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

48 ВЫЛЕЧИВШИХСЯ ЗА СУТКИ

Впервые за неделю количество излечившихся за сутки оказалось меньше числа новых случаев COVID-19. Вчера из больниц были выписаны 48 пациентов, переболевшие коронавирусом. Общее число излечившихся составляет 9892 человека.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Трое пациентов скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, среди погибших был мужчина в возрасте 55 лет и две женщины в возрасте 58 и 65 лет. Всего с начала эпидемии в Новосибирске зарегистрировано 349 смертей от COVID-19.

СУД НАД ПЕРЕПОЛНЕННОЙ БОЛЬНИЦЕЙ

Новосибирской медсанчасти №25 предстоит суд за переполненные палаты во время борьбы с COVID-19. «Роспотребнадзор» обвинил медиков в нарушении санитарных требований и превышении количества больных в стационаре. Иск будет рассмотрен в Калининском районном суде, больнице грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 51 человек.

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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