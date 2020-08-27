«Мама разбила мне нос»: новосибирец обвинил бывшую и ее нового мужа в избиении восьмилетнего сына

Сергей регулярно забирает сына к себе. Фото: личный архив героя.

Сибиряк хочет лишить бывшую супругу родительских прав на сына. По словам мужчины, она вместе со своим новым мужем регулярно избивает второклассника. А недавно мальчику сломали нос — сейчас с этим разбирается полиция. Отец уверен, что восьмилетнему ребенку будет лучше с ним. Мать же утверждает обратное:

— Сын соврал папе, потому что я заставляю его заниматься.

Разбирался в истории и выслушивал мнение двух сторон корреспондент КП-Новосибирск.

Маленький Максим* был желанным ребенком в семье Александра* и Надежды*. Мальчишка появился на свет в 2012 году. Александр тогда ремонтировал вагоны на железной дороге, а его жена работала медсестрой в гинекологии.

— Мы с Надеждой прожили в браке душа в душу 13 лет. 10 лет она не могла забеременеть, а тут чудо такое случилось. Мы очень ждали нашего малыша. Жена ни на секунду от него не отходила, — рассказал КП-Новосибирск Александр, отец Максима.

С появлением в семье ребенка все изменилось. Когда мальчишке было три года, супруга, по словам Александра, выставила его вещи из дома и обвинила в измене. Мужчина же утверждает, что не предавал любимую, и это она была ему неверна! Найти общий язык супруги так и не смогли, поэтому развелись.

Подарки Максим получает от папы и родной тети. Фото: личный архив героя.

По решению суда Александр мог забирать сына к себе в любое время и на неопределенный срок. Надежда сильно не препятствовала, к тому же смогла свою личную жизнь наладить — вышла замуж во второй раз, переехала в деревню в Новосибирской области.

— Ребенок жаловался, что мама на него кричит матом, может ударить. Ее родная сестра рассказывала, что заехала как-то к ним в гости, а у Максима синяк чуть выше брови. Она спросила, откуда, — вспоминает сибиряк. — Сын и рассказал, что он не повесил школьные брюки на место, а отчим его ими ударил. При этом в брюках был ремень — пряжка и разбила ему бровь. Хорошо, что в висок не попала.

По словам Александра, бывшая жена перестала следить за ребенком, стала выпивать. В итоге, когда все перешли на дистанционное обучение, Александр забрал Максима к себе и вместе с ним делал уроки.

— Сын часто говорил, что не хочет возвращаться к маме, что ему там плохо. А что я мог сделать? Не воровать же мне ребенка. Я с ней разговаривал, но Надя все отрицала, говорила, что не трогает сына, — объясняет мужчина.

Ребенок не хочет возвращаться к матери. Фото: личный архив героя.

Но последняя ситуация, которая произошла в новой семье, заставила отца написать заявление в полицию. По словам сибиряка, вечером 24 августа ему позвонил муж Надежды и попросил поговорить с сыном, мол, тот не слушается.

— Я взял трубку, а Максим ревет. Спрашиваю: «Что случилось?» Он мне и сказал, что мама его лицом об стол ударила — нос разбила. Как я понял, он летнее школьное задание отказался выполнять, вот Наташа его и стала воспитывать, — добавляет сибиряк.

После этого Александр написал заявление в полицию.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались и с Надеждой. Женщина нашла что ответить на обвинения бывшего мужа:

— Про разбитый нос ребенок все выдумал. Он постоянно врет, я не могу его отучить от этого. Каждый день объясняю, что врать нехорошо. Бесполезно. Сын, когда от Сергея возвращается, вообще на себя не похож. Буйный становится.

По словам Надежды, она сейчас в декретном отпуске, ухаживает еще и за маленькой дочкой. Законный муж работает трактористом-механизатором. Никто из них не пьет и других вредных привычек не имеет.

— У ребенка ОВЗ. С ним нужно постоянно заниматься, поэтому я и заставляю его это делать даже летом. И — да, из-за этого мама становится плохой. Но я не хочу, чтобы его на второй год оставили. А Александр дисциплину нарушает, много ему позволяет… Конечно, он для сына хороший! А я лишь хочу ребенку хорошего будущего. Не хочу, чтобы меня потом обвиняли, что я плохая мать и не смогла воспитать ребенка, — говорит сибирячка.

*имена изменены по этическим соображениям

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