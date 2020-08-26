Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 августа 2020 года: из-за заразы цирковые медведи оказались на улице перед холодами

Из-за коронавируса медведи не могут найти место для ночлега Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 августа 2020 года обнадеживают: в регионе выявлено 47 новых заболевших за сутки. По данным оперативного штаба в регионе, общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составляет 11141 человека. Из них — 670 случаев заболевания коронавирусом среди детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 19-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 27 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

БОЛЕЕ 9,8 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

Врачи Новосибирска выписали из больниц 50 человек за сутки, эти пациенты выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся составляет 9 844 человека. Дети стали реже болеть COVID-19, в детской больнице №3 находятся 22 ребенка с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.

СМЕРТЕЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Еще двое новосибирцевза сутки скончались от коронавируса. По данным оперативного штаба, жертвами опасного заболевания стали мужчины в возрасте 60 лет и 71 года. Общее число смертей от COVID-19 составило 346 человек.

МИШКЕ ПО ШИШКЕ

Новосибирская дрессировщица бьет тревогу — цирковым медведям негде зимовать. Всему виной коронавирус — найти площадку для вагончика очень трудно. Дрессировщица Майя Кирсанова надеется найти место для животных к концу октября.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 47 человек.

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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