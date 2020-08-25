Воздух отравила токсичная плитка

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

В 11.37 из гастронома, расположенного на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска, в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги от пожарной сигнализации - прибор охраны отреагировал на задымление.

Бойцы ГБР прибыли на место вызова и почувствовали резкий характерный запах. Совместно с директором они обошли и осмотрели все помещения, но источник запаха не обнаружили.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Рассказывает старший экипажа ГБР Анатолий Волгин:

- Из магазина я вышел на улицу и почувствовал, что запах есть и там, причем в районе подвала он ощущался наиболее интенсивно. Дверь в подвал была закрыта. Через оперативного дежурного я вызвал пожарных и продолжил осмотр объекта.

Тем временем с жалобами на запах гари в магазин начали заходить соседи. Люди волновались и пытались выяснить, что горит.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Арендатор подвального помещения появился на месте одновременно с бригадой пожарных. Он открыл дверь и предоставил возможность осмотра. Оказалось, что в подвале расположена кальянная, а резкий запах идет от электрической плитки, выключенной из розетки. Предположительно, проводка сгорела накануне вечером, но запах гари распространился по системам вентиляции с притоком воздуха только на следующий день.