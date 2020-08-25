Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 августа 2020 года: футболисты просят вернуть болельщиков на стадионы

Новосибирцы просят разрешить футбольные матчи, как уже сделали в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 августа 2020 года радуют: в регионе выявлено 59 новых заболевших за сутки. Как сообщили в оперативном штабе региона, всего с начала эпидемии зарегистрировано 11094 человек, зараженных COVID-19. Из них — 669 случаев заболевания коронавирусом среди детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 19-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости, это средний результат по стране.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 26 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

МЕДЛЕННЫЙ СПАД ЭПИДЕМИИ

Данные на 26 августа 2020 года обнадеживают: в Новосибирске стабилизировался рост числа новых заболевших за сутки. За прошедшие сутки из больниц был выписан 61 пациент, излечившийся от коронавируса. Теперь общее число выздоровевших составляет 9794 человек.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Новыми жертвами коронавируса в Новосибирске стали трое пациентов. По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего с начала вспышки заболевания погибли 344 человека.

БОЛЕТЬ ЗА СПОРТ, А НЕ ДОМА

Болельщики футбольной команды «Новосибирск» хотят вернуться на трибуны стадионов и поддерживать команду хотя бы в домашних играх начиная с 1 сентября 2020 года. Представители фан-клуба подписали петицию на сайте Change.org. Фанаты обещают соблюдать санитарные нормы, ведь в большинстве городов России зрителям разрешили занимать от 10 до 50% мест на стадионе.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 59 человек.

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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