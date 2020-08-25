Электронные сертификаты на кружки для детей в Новосибирске: где и как получить

Дети могут ходить на рисование хоть в муниципальные, хоть в частные кружки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важное изменение ввело Правительство РФ: теперь мамы и папы должны получать электронные сертификаты на кружки для детей в Новосибирске . Мы составили для родителей подробную инструкцию, как получить сертификат, и выяснили, что он дает.

Для чего нужен сертификат дополнительного образования?

Раньше учреждение дополнительного образования составляло список образовательных программ и план набора детей на эти программы. В соответствии с планом учреждению выделялось финансирование. Теперь бюджет дает деньги за фактически привлеченных детей: их количество определят по сертификатам. Программы, на которые будет направлено больше сертификатов, получат дополнительное финансирование.

— Получение сертификатов нужно для автоматической оценки числа детей, которые получают дополнительное образование, чтобы ориентироваться на интересы современных детей. Логика в том, что бюджетные деньги теперь будут получать программы, которые выберут родители, а не запланированные по госзаказу, — сообщили в минобразования Новосибирской области.

Внедрить сертификаты по всему региону должны до 2021 года.

Какие гарантии дает сертификат по программе дополнительного образования?

Сертификат — это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может посещать любой лицензированный кружок или секцию за счет бюджета.

— Это не документ, который нужно носить с собой, а электронная запись в информационной системе. Сертификат присваивается каждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал — бюджетные деньги, которые можно потратить только на оплату кружка или секции. Размер номинала определяют муниципальные власти, — прокомментировали в правительстве Новосибирской области.

Сколько программ дополнительного образования сможет посещать ваш ребенок?

Никаких правил на этот счет нет: сколько ребенок захочет посещать муниципальных кружков и секций — столько и может посещать. Так что все зависит исключительно от желания самих детей — никто ограничивать не будет.

Как получить электронный сертификат?

Получить электронный сертификат можно на сайте «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области»: navigator.edu54.ru/pfdod/info.

Инструкция

— Получаем номер

Родителям нужно зарегистрироваться на портале, зайти в личный кабинет и добавить данные ребенка. Затем зайти во вкладку «Дети» и нажать кнопку «Получить сертификат». После регистрации заявления родители получат по электронной почте идентификационный номер, который нужно сохранить.

— Собираем документы

Необходимо подготовить четыре документа:

= свидетельство о рождении ребенка или паспорт РФ, выданный подростку

= паспорт либо водительские права родителя или опекуна ребенка

= документ о прописке и месте жительства ребенка

= СНИЛС и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

— Подтверждаем сертификат

С пакетом документов родители приходят в кружок или секцию, чтобы подтвердить данные о детях и закрепить за ними сертификаты. Для этого нужно написать заявление о включении ребенка в систему дополнительного образования и согласиться на обработку персональных данных. Срок получения сертификата — не более двух недель. Сам документ выдается один раз на одного ребенка и действует по достижении им 18 лет.

! Важно! К заявлению о подтверждении сертификата нужно приложить идентификационный номер, полученный по почте.

Сертификат действует по всей России?

Нет. Сертификат на дополнительное образование привязан к региональной прописке. В случае переезда семьи в другой регион необходимо обратиться за сертификатом по новому месту жительства. Даже для обучения по дистанционным программам, например, в Москве нужно прописать ребенка там же — в Москве.

Как получить сертификат без доступа к интернету?

Родители, у которых нет доступа к интернету, могут обратиться в школу по месту жительства, где им помогут зарегистрировать электронный сертификат.

А в частном кружке примут сертификат?

Да! Если раньше ребенок не имел возможности посещать платный кружок за счет бюджета, то теперь средствами сертификата он сможет оплатить свое обучение полностью или частично (зависит от стоимости обучения и номинала сертификата).

— Главное, чтобы организация была включена в систему персонифицированного финансирования. Такие программы помечены в Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом», — пояснили в правительстве Новосибирской области.

Может ли кто-то посторонний узнать данные ребенка?

Важный вопрос, который волнует мам и пап: насколько безопасно пользоваться сайтом? Может ли кто-то посторонний узнать данные ребенка? Отвечаем: нет, это исключено.

— Данные хранятся в единой базе и надежно защищены, — заверили в правительстве Новосибирской области.

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