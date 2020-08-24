Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 августа 2020 года: ограничительные меры продлили

В Новосибирске открылись фитнес-центры, теперь не нужно тренироваться дома.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 августа 2020 года: в регионе выявлено 57 новых заболевших за сутки. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии зарегистрировано 11035 случаев COVID-19, среди них — 668 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 19-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости, это средний результат по стране.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 25 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».
БОЛЕЕ 9,7 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ
За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 57 пациентов, они выздоровели от COVID-19. Ровно столько же новых случаев опасного заболевания было выявлено за день. Общее число излечившихся с начала вспышки коронавируса составляет 9 733 человека.
СМЕРТЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
В Новосибирске два пациента скончались от COVID-19 за прошедшие сутки. Оперативный штаб региона сообщил, что новыми жертвами болезни стали 84-летний мужчина и 81-летняя женщина. Всего от коронавируса в Новосибирске умер 341 человек.
ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ?
Власти Новосибирской области продлили запреты из-за эпидемии коронавируса. Сибирякам разрешили заниматься спортом, но не развлекаться: с 24 августа открылись фитнес-клубы, футбольные центры и спортивные залы. Однако смотреть кино и ходить на концерты не получится еще месяц.
-Сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также до сих пор запрещены массовые мероприятия и закрыты кинотеатры, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за день: 57 человек.
Масочный режим: продлен до 30 сентября. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.
Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.
Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.
Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».
Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.
Бассейны: открыты с 10 августа
Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа
ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.
Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.
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