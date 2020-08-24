Новые люди помогли открыть двери фитнес-центров: региональные власти откликнулись на обращения и разрешили работу спортивных организаций

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мероприятия новых людей по спасению физкультуры и спорта региона увенчались успехом - с понедельника начинает работать вся спортивная сфера области, остановившаяся с началом пандемии коронавируса.

С 24 августа в Новосибирской области начинают работу фитнес-центры, залы единоборств, секции и другие спортивные структуры и организации. Такое решение принял губернатор Андрей Травников. В ходе аппаратного совещания было подчеркнуто, что тренировки возможны только при условии строгого соблюдения всех необходимых санитарных мер.

Решение о повсеместном доступе к занятиям физкультурой и спортом стало долгожданным итогом масштабной кампании, которую вели новые люди. Напомним, что письмо с просьбой разрешить работу фитнес-центрам и другим спортивным организациям представители партии направили в адрес правительства Новосибирской области еще в первых числах августа. Как пояснили новые люди, такое решение было принято из-за большого количества обращений, поступающих как от представителей спортивного бизнеса столицы Сибири, так и от поклонников здорового образа жизни.

- В поддержку обращения общественные активисты совместно с представителями новых людей собрали подписи около 3 тысяч жителей региона, - говорит чемпион Европы по плаванию Александр Тризнов. - При этом новосибирцы не скрывали: они не понимают, почему при постоянно работающем метрополитене, полной загрузке наземного общественного транспорта, заполненных пляжах и заведениях общепита им не разрешают занятия физкультурой и спортом.

Параллельно во все колокола били и представители спортивной индустрии региона. Так, по словам управляющего директора фитнес-центра Made In Gym Нино Колмагоровой, чем дольше продолжается вынужденный простой в работе сферы, тем выше вероятность, что многие из него уже не выйдут в принципе:

- Ситуация в нашей сфере критическая. Причем мы продолжаем платить сотрудникам зарплату, а возможности зарабатывать у нас нет.

Тяжелое положение спортиндустрии нашло отражение в видеоролике, который был создан активистами новых людей. Представители фитнес-сферы Новосибирска, принявшие участие в его записи, просили дать им возможность вернуться к работе и спасти сферу от банкротства. Ролик быстро стал вирусным.

Открытие фитнес-центров - не первый пример взаимодействия власти и новых людей. Напомним, что в начале июня представители партии обратились к региональным властям с предложением отменить режим самоизоляции в регионе. Его поддержали рестораторы. Власть услышала голос народа и пошла на ослабление режима ограничений - разрешила открыть веранды и летние кафе.