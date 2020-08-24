АО «РЭС» реконструировало 7 подстанций и почти 10 километров линий электропередачи в Новолуговом

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Практически в каждом филиале АО «РЭС» обозначен перечень объектов электрических сетей, реконструкция и ремонт которых требуют приоритетной реализации.

Одним из примеров системной работы по улучшению параметров надежности и качества электроснабжения потребителей могут служить мероприятия, проводимые АО «РЭС» в селе Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области.

В течение последних лет в этом населенном пункте ведется активная застройка - как в индивидуальном порядке, так и в составе комплексных проектов. Процесс сопровождается существенным увеличением численности населения на данной территории, что в свою очередь обуславливает рост потребления электрической энергии. Все это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация на пределе мощности влечет за собой ряд последствий, ухудшающих качество электрической энергии и надежность энергоснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Неудовлетворительные результаты технического обследования электрических сетей в Новолуговом, участившиеся аварийные отключения во время неблагоприятных погодных условий и рост числа обращений жителей села по вопросам качества и надежности электроснабжения послужили поводом для включения данного участка электросетей в планы мероприятий ремонтной и инвестиционной программ сетевой организации.

За период с 2018 по 2020 год АО «РЭС» выполнило в Новолуговом реконструкцию почти 10 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общий объем капитальных вложений компании превысил 14 миллионов рублей.

Реконструкция и строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в этом населенном пункте затронули ряд улиц (Строевая, Полевая, Первомайская, Мостовая и пер. Песочный).

Улучшение качества и надежности электроснабжения в результате выполненных мероприятий отмечают как энергетики, так и сами потребители - снизилась частота аварийных отключений, сократилась их продолжительность, а также в несколько раз уменьшилось количество обращений от жителей села по поводу неудовлетворительного качества и перерывов в электроснабжении.

Плановые работы продолжаются и в текущем году. При этом все мероприятия по реконструкции, ремонту и устранению дефектов оборудования планируются АО «РЭС» во взаимодействии с органами местного самоуправления. Проводятся совместные совещания, в ходе которых определяются приоритетные направления.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Жителям участков населенного пункта, на которых ведутся реконструкция и ремонт объектов электросетевого хозяйства, необходимо понимать, что летний период - самый подходящий и наиболее оптимальный для проведения такого вида работ. Технология предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. При этом энергетики стараются проводить плановые работы с отключением, не затрагивая потребителей всего населенного пункта в целом, а точечно - по отдельным потребителям либо группам потребителей (конкретных улиц и домов), запитанных от одних и тех же объектов электросетевого хозяйства.

АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения в рамках проведения реконструкции и ремонта объектов электросетевого хозяйства и проявить терпение до их окончания.

Информацию о планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» публикует на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска и муниципальных образований Новосибирской области.

Помните, что плановые работы по реконструкции электросетей проводятся прежде всего в интересах потребителей - с целью повышения надежности электроснабжения населенных пунктов и обеспечения должного уровня качества электрической энергии.