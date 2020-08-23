«Главное - люди, это ключевой приоритет»: в Новосибирске «Единая Россия» провела партийный съезд

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО партии «Единая Россия».

До начала конференции были организованы дискуссионные площадки, на которых спикеры отчитывались о проделанной работе.

Каждая площадка была посвящена одному из семи основных приоритетов работы партии, на которые будет делаться акцент на выборах: «Главное - это люди», «Эффективная экономика - благосостояние жителей», «Комфортная среда - качество жизни», «Здоровье людей - высшая ценность», «Новосибирск - локомотив развития области», «Партнерство и взаимодействие», «Власть для народа».

Спикер площадки «Новосибирск - локомотив развития области», член президиумов совета партии, депутат Государственной думы Александр Карелин поделился результатами конкурса «Со мной регион успешнее». В этом году проект общественных инициатив в нашем регионе проводили впервые. Его суть - найти инициативных людей и объединить их для осуществления добрых дел. Всего на конкурс было подано 700 заявок, лауреатами стали 331 человек, то есть их идеи воплотятся в жизнь. Проекты были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, созданию кукольного театра - идей оказалось много. На реализацию первого этапа конкурса уже выделено 15 миллионов рублей.

Спикер площадки «Власть для народа», первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов сделал акцент на значимости наказов жителей для работы депутатов. Именно они являются связующим звеном между жителями и депутатами.

Фото предоставлено пресс-службой РИК НРО партии «Единая Россия».

Тему экономики в период пандемии в своем докладе раскрыл Глеб Поповцев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области и представитель тематической площадки «Эффективная экономика - благосостояние жителей». Площадку организовали 19 августа на базе Биотехнопарка - разобрали вопросы о том, в каком направлении необходимо двигаться бизнесу.

На площадке «Главное - это человек» обсудили два крупных направления - образование и культура. Спикер площадки Ирина Путинцева, депутат Совета депутатов города Новосибирска, рассказала об обсуждении возможности строительства новых школ, закупки школьных автобусов для сельской местности. Был поднят вопрос о финансировании классного руководства и социальном статусе педагога. Планируется строительство новых домов культуры, детских школ искусства и музейно-выставочных комплексов.

Участники площадки «Здоровье людей - высшая ценность» обсудили перспективы развития системы здравоохранения в регионе. Спикер площадки Олег Иванинский подчеркивает, что нельзя забывать и принижать успехи в данной области. За два года построено большое количество больниц, диспансеров, приобретена новая аппаратура. В этом году медики действительно заслуживают уважения - в период пандемии они исполняли свой долг, рискуя здоровьем и жизнью.

Спикер площадки «Комфортная среда» депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин рассказал о масштабах работы, проделанной по этому проекту.

- Проект «Городская среда» стал очень хорошим подспорьем для реализации наказов жителей. С 2017 по 2020 год более 3,5 миллиарда рублей было вложено в реализацию данного проекта. Благоустроено 190 общественных пространств и отремонтировано 118 придомовых территорий. Немаловажная часть нашей работы - следить за содержанием готового объекта, - подчеркнул Игорь Кудин.

- Главное - люди, вот ключевой приоритет работы партии нашего регионального отделения. Государственная служба - это служение. Она должна быть посвящена исполнению вопросов, проблем, чаяний горожан, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.