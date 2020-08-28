Новосибирцам покажут окончание Второй мировой войны в дополненной реальности

С 1945 по 1947 год 3 сентября в СССР был праздничным нерабочим днём. Страна отмечала окончание Второй Мировой войны – капитулировала Япония. 17 апреля 2020 года Совет Федерации принял закон, вернувший этой дате статус Дня воинской славы России. Центр патриотического воспитания Новосибирской области приглашает новосибирцев к участию в специальных проектах, посвященных этому праздничному событию.

2 сентября в Новосибирской области пройдёт Всероссийская акция «Великое кино великой страны». На открытой площадке в парке «Кольцово» пройдет показ художественного фильма «Судьба человека» и документальной ленты «Простые главные слова». Вход свободный. Организаторы отмечают, что на сеансах будут соблюдены меры социального дистанцирования.

Основные мероприятия, посвященные окончанию Второй Мировой войны состоятся 3 сентября. В этот день все желающие смогут узнать уровень своего знания истории, написав «Диктант Победы» на сайте диктантпобеды.рф или лично на одной из площадок Новосибирской области.

Также 3 сентября в ходе акции «Цветы победы» новосибирцы возложат живые цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Букеты и венки будут перевязаны красно-желто-белыми лентами – символом Дальневосточной Победы 1945 года.

О военной технике тех дней школьники и дошкольники смогут больше узнать на Детском фестивале моделей. На сайте Года памяти и славы год2020.рф будут размещены схемы и развертки для сборки легендарных самолётов, танков и кораблей. Для участия в фестивале собранные модели нужно сфотографировать и выложить в интренет с хештегами дня 3 сентября: #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

А виртуальная военная техника будет представлена в Новосибирске на AR-выставке в дополненной реальности. Каждый сможет ознакомиться с её экспонатами с помощью специального приложения для смартфона, которое создаст реалистичную анимацию и звуки военных действий. Скачать приложение можно на сайте ar75.ru.

- Вместе с массовыми мероприятиями будут и различные активности в интернете. Например, на сайте великая-отечественная.рф представлена образовательная платформа «Великая Отечественная война». Это увлекательная викторина, стратегия, а также память и дань уважения воинам-победителям. В неё сыграют учащиеся образовательных учреждений. Меры социального дистанцирования будут соблюдены, - рассказали в Центре патриотического воспитания НСО.

Ещё одна акция для школьников называется «Уроки Второй Мировой». Она пройдёт в формате интерактивного урока. Учащимся всей России расскажут о последних днях крупнейшей войны в истории человечества. Основным содержанием Урока станет ключевая роль Красной Армии в окончании Второй мировой войны и её освободительной миссии, особенно – для стран Дальневосточного региона. Трансляция для всех желающих будет вестись с острова Сахалин в группе vk.com/vsezapobedu.