Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 августа 2020 года: зараза унесла жизни 338 сибиряков

Врачи помогают побороть болезнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 августа 2020 года: за минувшие сутки 56 пациентов заразились коронавирусом. Всего с начала вспышки заболели 10928 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 23 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

ЗАРАЗИЛИСЬ ПЯТЬ ДЕТЕЙ

Коронавирус не щадит и маленьких пациентов: за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у пяти детей. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились 663 ребенка.

- В больнице сейчас находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

УМЕРЛИ ЕЩЕ ТРОЕ

Увы, не обошлось без новых жертв: умерли еще три пациента, у которых выявили коронавирус. Все они - пожилые люди:

- Это 72-летний мужчина и женщины в возрасте 72 и 80 лет, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 338 человек.

Сейчас врачи борются за жизнь еще 12 пациентов: она подключены к аппаратам ИВЛ и не могут самостоятельно дышать.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 56 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 25 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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