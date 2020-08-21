Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 августа 2020 года: сибиряки снова могут летать в Турции

Первые туристы из Новосибирска вылетели в Турцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 августа 2020 года оптимистичные: в Новосибирской области выявлено 53 новых заболевших за сутки. Как сообщили в оперативном штабе, всего с начала эпидемии зарегистрировано 10872 случая COVID-19, среди них - 658 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 18-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости, это средний результат по стране.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 22 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

ВЫЛЕЧИЛИСЬ 9,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В Новосибирской области уже 9581 излечившихся от коронавируса с начала эпидемии в регионе. Разрыв между общим числом выявленных больных и количеством выздоровевших постепенно сокращается, за прошедшие сутки из больниц выписали 54 человека.

УМЕРЛИ ШЕСТЬ ПАЦИЕНТОВ

За прошедшие сутки скончались еще шесть пациентов, среди них трое мужчин в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и три женщины в возрасте 57 лет, 75 лет и 77 лет. Общее число смертей от коронавируса составляет 335 человек.

ЛЕТИМ В ОТПУСК

Власти открыли международные рейсы из Новосибирска — теперь можно отдохнуть на популярном заграничном курорте. Многие сибиряки выбрали Турцию, первый рейс забрал на юг 174 пассажира.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 53 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 25 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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