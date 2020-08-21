«Хотела быть стройненькой»: сибирячка похудела до 36 кило перед свадьбой и умерла

За год девушка похудела до 36 килограммов, и организм не выдержал.Фото: Предоставлено подругой героини

Путешествие в Кызыл обернулось трагедией для жительницы Новосибирской области. Изможденный организм Марии* не выдержал далекой поездки — девушка упала в обморок во время романтической прогулки и скончалась буквально на руках у жениха. За год до этого Мария похудела с 50 до 36 килограммов. Подруги считают, что Маша заработала анорексию из-за строгих диет. Родственники же уверены, что девушка худела от неизвестной болезни, но врачи за два года не нашли ничего более серьезного, чем гайморит.

УВЛЕКАЛАСЬ ДИЕТАМИ СО ШКОЛЫ

26-летняя Мария* из поселка Маслянино была одной из тех, кого называют первой красавицей на деревне. Симпатичная, воспитанная, работящая… Вот только долго не могла найти жениха. При этом брюнетка никогда не страдала избыточным весом и при росте 160 сантиметров весила 50 килограммов. Подружки говорят, что секрет стройности крылся в диетах — Маша всегда следила за питанием, но в этот раз сильно увлеклась.

Девушка несколько лет не публиковала своих снимков в социальных сетях, а когда знакомые увидели ее новые фото — ахнули: острые скулы, странная худоба… Зато парень рядом — упитанный блондин. На его фоне Маша смотрелась как Дюймовочка. Подруги ждали приглашения на свадьбу, но ехать пришлось на похороны.

Влюбленные готовились к свадьбе. Фото: личный архив.

— Девочки сказали, что Маша поехала в Кызыл знакомиться с родителями своего парня. Они гуляли, делали селфи… А потом ей стало плохо, вызвали «Скорую». Она была в обмороке, ей сделали укол — прошло несколько минут, и она умерла. Я у нее раньше спрашивала про диеты, знаю, что она худела, хотела быть стройненькой, — рассказала КП-Новосибирск Алена Рассольникова*, подруга девушки.

Бывшие одноклассницы считают, что постоянные диеты могли подорвать здоровье Маши, организм мог уже перестать принимать пищу. Однако сама девушка мало что рассказывала о своем питании, даже взволнованные ее худобой родители не могли добиться ответа, почему она тает на глазах.

— Мы сидели за одной партой, дружили. А теперь ее похороны… Она все худела, вот и довела свой организм, — уверена школьная подружка Марии.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЛЕКАРСТВА

Родственники Марии не хотят верить в то, что она сама довела себя до такого состояния. Они уверены, что девушка не соблюдала никаких экстремальных диет. Племянница сельчанки рассказала КП-Новосибирск, что последние два года Мария худела сама по себе и даже ходила по врачам, чтобы выяснить причину.

Во время поездки в Кызыл Маша почувствовала недомогание, но списала все на усталость и волнение перед свадьбой. И вот на прогулке хрупкая невеста потеряла сознание, врачи поставили ей укол, а она так и не пришла в себя.

— Предварительная причина смерти тети — анафилактический шок. Весной Маше сделали операцию из-за гайморита. После операции она принимала восстанавливающие препараты по назначению врача. За неделю до трагедии она простудилась и в пятницу приняла лекарство от простуды, которое, по-видимому оказалось несовместимо с теми восстанавливающими препаратами, — поделилась с КП-Новосибирск племянница Марии Иванковой".

После школы Маша надолго увлеклась диетами, говорят подруги. Фото: личный архив.

МОГЛИ СПАСТИ, НО НЕ УСПЕЛИ

Врачи из Республики Тыва в разговоре с родственниками не смогли ответить на вопрос о причине смерти. Назначили экспертизу для установления более развернутой картины болезни сибирячки. На это уйдет больше месяца.

— Вообще, один в один как у меня все было, я же тоже худела. Только ее организм, видимо, не справился с диетами. В феврале 2020 года я целенаправленно за месяц сбросила 10 килограммов — пила только зеленый чай, весила около 40 кило. Желудок стал уменьшаться, белок в крови и гемоглобин упали, меня бил озноб. Потом у меня стали отказывать почки, и я попала в больницу, пережила клиническую смерть и месяц питалась через зонд. Если все так, то Машу спасло бы только стационарное лечение. Но теперь ее с нами нет, что рассуждать, — скорбит подруга погибшей Алена Рассольникова*.

Точку в этой трагической истории поставят эксперты.

*Имена и фамилии героев изменены по их просьбам и этическим соображениям

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Это следствие проблем в отношениях с матерью

— Анорексия чаще возникает у девушек начиная с подросткового возраста и часто встречается до 25 лет, потом уже реже. Окружающим такие девушки говорят о стремление к некоему идеалу, но подсознательно это стремление выйти из отношений с матерью, попытка исчезнуть из них. Обычно страдающие анорексией строят отношения со своим телом и мало интересуются противоположным полом. На более поздних стадиях пропадают месячные, начинаются потери сознания — тогда нужно обращаться к психиатру, — рассказал КП-Новосибирск Константин Зубахин.

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