Футболисты «Спартака» посадили школьника из сибирской глубинки в VIP-ложу

Подросток пробыл в Москве 11 дней. Фото: instagram.com/Личный архив героя

Футбольный фанат из поселка Краснозерское попал на YouTube-шоу команды «Спартак». Подросток больше трех лет собирает автографы любимой команды. В его коллекции есть подписи и игроков прошлого, и современных спортсменов. За 11 дней в Москве 15-летнему Максиму Пухову удалось не только посмотреть на игру любимой команды из VIP-ложи, но и познакомиться лично с красно-белыми игроками. Как Максиму удается доставать автографы и какой трофей украшает его дом после поездки в Москву — в материале «Комсомолки».

Некоторые автографы парень выкупал у коллекционеров. Фото: личный архив.

ОТ КИРКОРОВА ДО АКИНФЕЕВА

Любовь к футболу настигла 15-летнего Максима несколько лет назад, когда он увидел по телевизору один из матчей московской команды «Спартак».

— Друг позвал посмотреть игру. После первых минут я понял, что меня затянуло по самые уши. Начал изучать историю «Спартака», — рассказал КП-Новосибирск Максим.

Погружаясь все глубже в историю футбола, паренек загорелся желанием собирать автографы игроков «Спартака» ну и других футболистов заодно. Максим уже коллекционировал подписи звезд шоу-бизнеса — среди них автографы Сергея Бурунова, Филиппа Киркорова, Александры Бортич. Подпись Дениса Глушакова, бывшего капитана команды «Спартак», стала самым первым автографом спортсмена, который удалось получить юному фанату. Подросток купил его по интернету у коллекционера за 300 рублей, сэкономив на школьных обедах. И понеслось. Максиму захотелось добыть экземпляры, которых нет ни у кого.

Помимо автографов футболистов, Максим собирает и подписи актеров. Фото: личный архив.

— Мне безумно захотелось получить автограф игрока команды «Спартак» 1950-х годов Никиты Симоняна. Он лучший бомбардир! Нашел его контакты в интернете и написал ему письмо, рассказал о себе и объяснил, чего хочу, — вспоминает школьник. — Ответ не заставил себя долго ждать. Никита Павлович прислал мне открытку со своей подписью.

Сейчас в коллекции Максима более 2,5 тысячи автографов знаменитостей. Больше тысячи из них — футбольные. Деревенскому парню удалось выкупить у коллекционера автограф Льва Яшина — это вратарь московского «Динамо» советской эпохи.

Кстати, сам школьник мяч по полю гонять не любит. Максим планирует стать программистом. А футболом наслаждается только как зритель, фанат.

На поле команды ФК «Спартак». Фото: instagram.com

«ХОЧУ АВТОГРАФ АБРАМОВИЧА»

Собирая фотографии, пригласительные, шарфы своей любимой команды с подписями игроков, школьник и подумать не мог, что попадет на самый первый выпуск интернет-шоу «Дневник фаната». Его организовал футбольный клуб «Спартак». Для сельского подростка это большая честь.

— Мне позвонил пресс-атташе клуба, сказал, что много слышал обо мне, и пригласил принять участие в первом выпуске их программы. Я не задумываясь собрал вещи и полетел в Москву. Меня там уже ждали, — говорит Максим.

Парня из сибирской глубинки встретили прямо в аэропорту. Максиму удалось побывать на нескольких матчах ФК «Спартак» и «Спартак-2», посмотреть местные достопримечательности.

Один из первых автографов спортсменов в коллекции Максима - от Никиты Симоняна. Фото: instagram.com

— Еще я побывал на съемках нескольких сериалов. Там тоже времени зря не терял и попросил автографы у актеров. Пополнил свою коллекцию, так сказать. В ответ подарил им магниты с надписью «Новосибирск», — продолжает подросток.

Кульминацией поездки стало посещение музея футбольной команды «Спартак». Максим своими глазами увидел старую советскую форму, раритетные фотографии игроков и услышал историю клуба. Это куда интереснее, чем изучать все в интернете! Самым неожиданным моментом стал подарок от организаторов поездки.

Школьнику подарили футболку с его фамилией и номером. Фото: instagram.com

— Игрок клуба подарил мне майку с моей фамилией и номером 54. Как раз совпадает с регионом, где я живу. На ней собраны автографы нынешних игроков команды. Я повесил эту майку на стену как трофей. Любуюсь теперь и гостям показываю, — с гордостью заявляет парень.

Из столицы Максим вернулся воодушевленным и счастливым. Теперь у подростка появилась новая амбициозная цель — достать автограф Романа Абрамовича, владельца футбольного клуба «Челси». Он уже продумывает план, как познакомиться с миллионером.

В красно-белом музее. Фото: instagram.com

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