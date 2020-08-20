В 2020 году уровень телемеханизации подстанций АО «РЭС» приблизится к 100%

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Поэтому к ней применяются требования опережающего развития. Они касаются экстенсивного роста показателей мощности и пропускной способности электросетевого комплекса, а также проявляются в необходимости внедрения инновационных цифровых технологий.

Сегодня многие процессы управления энергосистемами полностью автоматизированы и интеллектуализированы. Они органично вписываются в концепцию цифровой энергетики, утвержденную на уровне руководства страны. Характерным признаком цифровизации является создание новых моделей, объединяющих физическую и цифровую составляющую в части передачи и распределения электроэнергии - основного направления производственной деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В качестве примера цифровизации объектов АО «РЭС» можно привести:

• оснащение подстанционного оборудования микропроцессорными устройствами релейной защиты, которые позволяют осуществлять их компьютеризированную настройку и отслеживать рабочие процессы в удаленном режиме;

• активное использование средств системной, режимной и противоаварийной автоматики, включая централизованные системы противоаварийного управления;

• технологические процессы, оборудованные системами телеуправления и телемеханизации;

• онлайн-мониторинг основного оборудования и двусторонний обмен информацией при помощи специальных датчиков;

• ввод в эксплуатацию систем прогнозирования технического состояния электрооборудования.

Реализуя стратегию цифровой трансформации электросетевого комплекса региона, АО «РЭС» также проводит модернизацию центров питания в рамках реализации инвестиционной и производственной программ предприятия.

За последние два года энергетики выполнили целый ряд инвестиционных проектов по оснащению более чем 200 объектов АО «РЭС» телеметрическим оборудованием и созданию систем телесигнализации и телеинформации.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Внедряемые цифровые системы позволят обеспечить автоматизированное дистанционное управление оборудованием подстанций, а также сбор и передачу телеметрических данных о работе оборудования подстанций на оперативно-диспетчерский пункт. Это даст энергетикам возможность отслеживать текущую нагрузку, потребление, состояние оборудования и другие параметры в режиме реального времени.

В 2020 году процесс модернизации оборудования для организации каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации с подстанций АО «РЭС» активно продолжается. Уже были модернизированы центры питания на северо-западе Новосибирской области в зоне ответственности филиала «Татарские электрические сети», а до конца года работы будут завершены еще на нескольких высоковольтных подстанциях, в том числе ПС 110 кВ Кочки, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Горская, ПС 110 кВ ПП Библиотечный.

По итогам 2019 года уровень телемеханизации подстанций АО «РЭС» классом напряжения 35-110 кВ составлял порядка 90%, в текущем году Общество планирует приблизить эти показатели к 100% и практически полностью оснастить центры питания новейшим телеметрическим оборудованием.

Модернизация телеметрического оборудования - важный шаг к качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области, он даст импульс для дальнейшего развития электросетевого комплекса региона и отрасли в целом. В конечном итоге внедрение передовых цифровых технологий направлено на выполнение главной задачи АО «РЭС» - обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей.