Гроза в Новосибирске 18 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Непогода пришла в Сибирь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, что сибиряков ждет гроза в Новосибирске 18 августа 2020 года, синоптики предупреждали заранее. ПРичина непогоды - холодный циклон, который пришел в Сибирь.

- Непогода продержится вплоть до воскресенья: днем воздух будет прогреваться до плюс 20 - плюс 23 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 9 метров в секунду.

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Грозовое небо восхитило сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гроза оказалась недолгой. Фото: Алена МАРТЫНОВА