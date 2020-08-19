Депутаты проверили, как перезимовала детская площадка на улице М. Горького

Депутаты проверили качество детского городка. Фото: Евгения МОРЕВА

«Территория детства» в помощь «Городской среде»

С самого начала благоустройство двора по адресу: улица М. Горького, 95, вызвало трудности. Ни одна из существующих программ не могла помочь жителям сделать для детей удобную игровую зону. Однако с появлением проекта «Территория детства» партии «Единая Россия» долгожданная мечта жителей - детская площадка - осуществилась.

- Знаете, есть такая красивая фраза: «Все мы родом из детства». Нам удалось в этом месте, на этой лужайке, установить яркую и красивую площадку. Особенность ситуации еще и в том, что этот городок стал точкой притяжения для всех домов вдоль улицы Ипподромской, потому что рядом практически нет придомовых территорий и ярких площадок. Самое красивое вложение инвестиций - это инвестиции в наших детей, - заявил депутат Сергей Бондаренко.

Нестандартная площадка для жителей дома

На благоустройство площадки потрачено более 1 миллиона рублей - больше, чем в среднем уходит на постройку типового детского городка. Но это и неудивительно, ведь площадка необычная.

- Она имеет нестандартную форму - вытянута вдоль дома, и эти полоски - та возможная часть, которая могла быть использована. Сейчас можно только добавлять. Вот эти скамейки, например, появились уже после сдачи площадки. Из-за трудностей с финансированием сдавали мы ее поздно - в ноябре, но, несмотря на это, сейчас площадка открывается. Однако на достигнутом останавливаться не стоит, нужно развивать эту площадку, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко.

Доверяй, но проверяй

Депутаты говорят, добиться строительства - недостаточно. Важно и проконтролировать работы. И даже спустя год посмотреть, не пришел ли объект в негодность.

- Мы считаем контрольную функцию крайне важной, поэтому приехали с Сергеем Валентиновичем Бондаренко посмотреть, как перезимовала площадка, обустроенная в прошлом году в рамках программы «Территория детства», которая действует параллельно с программой «Городская среда», - сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

«Смотрим, радуемся»

Депутаты и жители остались довольны качеством площадки.

- Эта площадка, насколько я вижу, перезимовала очень хорошо, - добавляет Сергей Бондаренко. - Я считаю, территория оформлена очень хорошо, любо-дорого посмотреть. Сейчас самое важное, чтобы объект содержался на высоком уровне. Актив дома настроен решительно. А мы радуемся, что очередной двор в нашем замечательном городе благоустроен, качество жизни повышается, ребятишкам есть где гулять, мамочкам есть где отдыхать с малышами. Я считаю, все прекрасно.

Проект «Территория детства» тесно связан с другим проектом партии «Единая Россия» - «Городская среда». В этом же дворе в рамках «Городской среды» уже провели работы по асфальтированию придомового участка, установили ливневый сток и парковочные карманы.

- Очень здорово получилось - синергия, эта синхронизация… Приоритет проекта «Городская среда» - прежде всего асфальтирование придомовых территорий, проездов, карманов, а приоритет проекта «Территория детства» - комплексные детские площадки высокого уровня. Прорезиненное покрытие позволяет защитить ребятишек от травм в случае падения. Все сделано качественно, и сейчас важно обеспечить достойное содержание, чтобы эта площадка продолжала долго служить людям. А мы и дальше будем следить за тем, как реализуется проект, какого качества объекты. И это касается территории не только города Новосибирска. Завтра, например, планируем выезд в Тогучин. Там обустроено озеро, прекрасная пляжная зона, проведено очень много инженерных работ. Мы пообщаемся с жителями Тогучина, узнаем, довольны они или нет, - поделился планами Игорь Кудин.