1 сентября 2020 года в Новосибирске: лучшие фото и видео со школьных линеек

Из-за коронавируса школьники носят маски. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Белые банты, огромные букеты в руках первоклассников, школьный звонок, торжественная линейка — именно таким привыкли видеть 1 сентября 2020 года в Новосибирске школьники. Если некоторые элементы праздника в этом году удалось соблюсти, то от соответствующей атмосферы пришлось отказаться из-за коронавируса. Корреспонденты «КП» — Новосибирск» побывали в школах и посмотрели, как дети отметили 1 сентября. Лучшие фото и видео - в нашем материале.

Данил вместе с родителями. Мальчик пошел в первый класс. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ворота школы № 17 уверенным шагом в сопровождении мамы, папы и бабушки заходит первоклассник Данил. За спиной у мальчишки огромный рюкзак, а в руках — букет цветов для учительницы.

— Я сам собирал рюкзак сегодня, — хвастается Данил корреспонденту «КП» — Новосибирск». — Сложил туда ручки, тетрадки. Цветные карандаши тоже не забыл.

Подружки радуются, что будут учиться в школе, а не на дистанционке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году в школьных дворах нет традиционных построений и перекличек. Все тихо и скромно. На линейку пригласили только учеников 1-х и 11-х классов. Именно для них звучал сегодня первый звонок. Остальные школьники встретились с классными руководителями в своих кабинетах.

- Девушка, покажите шею. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Каждый класс будет сидеть в своем кабинете, то есть перехода по кабинетам, как это было раньше, не будет. Будут ходить не дети, а учителя. И не на каждой перемене дети смогут выходить. Только по расписанию, чтобы классы друг с другом не сталкивались. Плюс у нас плавающее расписание — кто-то начинает учебу с первого урока, кто-то со второго. Несколько классов перевели во вторую смену, — рассказала «КП» — Новосибирск» Наталья Шипко, директор средней общеобразовательной школы № 17.

- А маска где? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обязательно ли носить в школе маску? Нет. Дети могут надевать ее на усмотрение родителей. А вот учитель, если подходит близко к ребенку, должен быть в маске. Стоя у доски, предмет свой может объяснять без маски.

- Нас точно не на всех переменах выпустят? Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я так рада, что вернулась в школу! Тут намного лучше учиться, чем дома. Да и по подружкам соскучилась. Я уже во втором классе и занимаюсь карате, — радуется Вика Баткова, которая пришла в школу без маски, но с букетом.

Малыши-кадеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Некоторые школы от традиционных линеек отказались, ограничиваясь классными часами. А вот в Сибирском кадетском корпусе праздник все-таки состоялся. В одну линию выстроились учащиеся 1-х и 11-х классов. Парни в кадетской форме просто красавцы!

- И что теперь, каждый раз в такую рань вставать?.. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девочки в этой школе учатся отдельно от мальчиков — в Академии благородных девиц. Да и форма у них особенная. Черные платья, а сверху белая накидка. На руках — ажурные перчатки, но дело не в коронавирусе — это давно внедренный вариант гардероба. Головы учениц украшают аккуратненькие шапочки с цветочками.

Второклассник Глеб (справа) мечтает стать адмиралом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Сегодня с утра встал и первым делом у мамы спросил: «Где мой галстук и берет?» Без этого в корпусе нельзя. А когда вырасту, вообще стану адмиралом, — заверил нас второклассник Глеб.

- Ну, одноклассницы, держитесь! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во многих школах родителей попросили не приходить на линейки. Учеников встречали учителя и провожали в класс.

Девочки в Академии благородных девиц. Элемент парадной формы - перчатки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несмотря на пасмурную погоду, у первоклашек было чудесное настроение.

Первые шаги к знаниям. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Линейки в школах длились недолго, максимум 30 минут. Хочется пожелать первоклассникам шагать в ногу со знаниями, а выпускникам — успешной сдачи экзаменов в конце этого года!

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