«Лежала в реанимации и не могла пошевелиться»: школьница едва не умерла после похода с одноклассником в кафе

Ребята вместе с детского сада. Фото: социальные сети

Ночная прогулка школьников закончилась вызовом «Скорой помощи». 17-летнюю сибирячку госпитализировали с микроинсультом. Как говорят местные, подростки выясняли отношения, и парень оттолкнул подругу. Вроде легонько, полушутя. Но в итоге не рассчитал силы. Она упала на землю и сильно ударилась головой. Сейчас девушка находится в больнице. Подробности истории выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Ася* живет вместе с мамой в небольшом поселке в Коченевском районе Новосибирской области. Девушка должна перейти в 11-й класс, а потом мечтает окончить вуз и стать журналистом. У нее есть лучший друг Леша*, с которым они не разлей вода с детского сада.

— Они и спортом вместе занимаются: легкая атлетика, волейбол. На президентские сборы ездили два года подряд. Лешка влюблен в нее. Постоянно дарит ей цветы, шоколадки, — рассказала КП-Новосибирск Вероника*, мама Аси.

Но школьница отправила Лешу во френдзону — видит в нем только друга и ничего больше. Молодой Ромео не сдавался и каждый день пытался растопить сердце Аси. Никто и не подозревал, что парень может причинить столько боли своей избраннице.

— Они пошли в кафе с компанией, вышли около часа ночи. Я потом просмотрела записи с камеры видеонаблюдения, но не поняла, то ли они ругались, то ли просто разговаривали. Видно, что Леша случайно толкнул Асю. Вроде и не сильно, но дочь упала и ударилась головой, — описывает события выходных Вероника.

По словам Вероники, ребята растерялись и вместо того, чтобы вызвать «Скорую», самостоятельно загрузили Асю в машину и отвезли домой. И уже из дома школьницу забрали в больницу.

— Из-за сильного удара головой у Аси случилось кровоизлияние в мозг. Как следствие — микроинсульт. У нее была временно парализована левая часть тела. Она несколько часов провела в реанимации, после ее перевели в палату. Слава богу, обошлось, — добавляет Вероника.

Ася быстро пришла в сознание. Первое, что сделала, слезно попросила маму никуда не обращаться. Волновалась, что Лешку могут посадить. Да и сам парень места себе не находит. Очень переживает и винит себя.

— В больницу он к ней прийти не может — из-за коронавируса свидания запрещены. Но пишет ей, звонит… Ася пока слаба и не может ему ответить. Да и нервничать ей нельзя, — говорит сибирячка. — Верю, что дочка пойдет на поправку. А история эта нелепая… Несчастный случай…

Сейчас состояние Аси стабилизировалось. Ей уже разрешили сидеть на кровати и понемногу вставать. Свое 1 Сентября Ася, скорее всего, встретит в стенах больницы. Но выпускной все-таки отметит с Алексеем.

Заявление в полицию мама школьницы писать отказалась. Говорит, не хочет портить парню жизнь. Да и дочка простила его, значит, не считает, что он толкнул ее специально. Мама уверена, что Ася продолжит дружить с Лешей и дальше.

* Имена героев изменены.

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