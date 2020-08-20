Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 августа 2020 года: как пройдут линейки 1 сентября 2020 года

На линейку 1 сентября придут только 1 и 11 классы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 августа 2020 года радуют горожан: в регионе выявлено всего 44 новых заболевших за сутки, это самый низкий показатель за последние месяцы. По данным оперативного штаба всего с начала эпидемии зарегистрировано 10 819 случаев COVID-19, в том числе зараженных среди 657 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 18-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости, это средний результат по стране.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 21 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

САМЫЙ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

В Новосибирске зарегистрировали самый низкий показатель заболеваемости за сутки — всего 44 человека. Кроме того, врачи продолжают успешную борьбу со вспышкой COVID-19 в регионе. Вчера из больниц выписали 69 пациентов, они излечились от коронавируса. Общее количество излечившихся теперь составляет 9527 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Вчера в Новосибирске от коронавируса скончались еще пять пациентов. По данным оперативного штаба Новосибирской области, среди погибших были только мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 70 лет, 79 лет и 82 года. Общее число смертей с начала вспышки COVID-19 в регионе достигло 329 человек.

МАСКИ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ

Власти Новосибирска отменили линейки на 1 сентября для школьников, за исключением первых и 11 классов. Первоклашки запомнят свой первый день в школе надолго — ведь им придется соблюдать санитарные нормы, в том числе надеть маску и сохранять дистанцию на линейке. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что все другие классы могут решить — приходить на линейку или нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские ученые впервые получили антитела к коронавирусу и рассказали, как это поможет человечеству

В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru