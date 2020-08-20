«Спасла подружку столовой ложкой»: абитуриентка обвинила 15-летнего школьника в попытке изнасилования на вписке

Ребята четыре месяца переписывались в социальных сетях. Фото: социальные сети

Вписка школьников в Новосибирске закончилась скандалом. 17-летняя Алла* обвинила 15-летнего друга в попытке изнасилования. Говорит, парень воспользовался тем, что она была пьяная и не в себе, запер ее в комнате, а дальше события должны были развиваться по классической схеме Шурыгиной. Что произошло на молодежной тусовке, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Алла* вместе с мамой живет в небольшой квартире в пригороде Новосибирска. Девушка только окончила школу и сейчас поступает в медицинский университет. Друзья говорят: она вся такая домашняя, скромная и наивная. А 15-летний Костя* — хулиган из разряда плохих мальчиков с развязным поведением. Алла виделась с ним всего несколько раз, но одноклассницы утверждают, что в социальных сетях они переписывались довольно часто.

— Они оба свободные, отношений нет. Он милый парень, пытается шутить, но у него не всегда это получается, — рассказала КП-Новосибирск знакомая Аллы.

В тот вечер, 10 августа, Алла сильно поругалась с мамой и ушла из дома. Девушка быстро приняла решение, куда отправиться ночевать. У друзей как раз намечалась вечеринка, и они с радостью приняли Аллу в свою компанию. Никто не мог предположить, что эта ночь закончится сразу двумя заявлениями в полицию.

— Они были в квартире друга, выпивали в компании. Костя постоянно оказывал Алле знаки внимания — обнимал ее. Ей это не нравилось. Когда они первый раз остались в комнате одни, она расплакалась, сказала, что Костя лезет к ней. Хотя раньше сама писала ему в соцсетях, — утверждает одна из знакомых девушки.

Когда была пьяная, девушка писала Косте, что любит его. Фото: социальные сети

На протяжении всего вечера девушка давала отпор юному кавалеру. Кажется, это еще больше раззадорило подвыпившего подростка. Подумал, что женское «нет», наоборот, значит «да». От мелких поступков Костя решил перейти к серьезным действиям — дождался момента, когда друзья выйдут из комнаты, и закрыл дверь на замок. Вот оно, долгожданное уединение!

— Как рассказывает Алла, Костя пытался ее поцеловать, потом полез к ней в нижнее белье. Алла быстро протрезвела, очнулась, начала кричать. Ее подружка услышала и побежала разбираться. Дверь оказалась закрыта, — описали события КП-Новосибирск знакомые с ситуацией люди. — Девчонка не растерялась, схватила на кухне столовую ложку и одним махом вскрыла дверь. Считайте, спасла подружку столовой ложкой.

Жертва юного мачо выбежала из комнаты в истерике. Сто раз пожалела, что поссорилась в этот день с мамой и ночует не дома.

— Костю отказ Аллы тоже разозлил. Он решил ей отомстить и разбил ее айфон. Утром из той квартиры Аллу забрала мама, а потом они поехали в полицию, — говорят знакомые.

Источник в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердил, что написано два заявления: о сексуальных домогательствах и порче телефона. Теперь правоохранительным органам предстоит разбираться в этой грязно-романтической истории.

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru