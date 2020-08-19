Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 августа 2020 года: как будут работать фитнес-клубы и загсы

Новосибирцы четыре месяца ждали открытия фитнес-клубов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 августа 2020 года: за прошедшие сутки заразились 53 сибиряка. Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 10755 случаев коронавируса, среди заболевших были 656 детей. Новосибирская область занимает 18-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 20 августа 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

ЗАБОЛЕЛИ ТРОЕ ДЕТЕЙ

В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели трое детей. Сейчас в детской больнице №3 лечатся 25 маленьких пациентов, у которых подозревают COVID-19 или диагноз уже подтвержден.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске скончались пять пациентов инфекционных больниц. По данным оперативного штаба, среди умерших оказался один мужчина в возрасте 63 года и четыре женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет.

ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ

Новосибирцы смогут похудеть к зиме — власти разрешили работу фитнес-клубов и спортзалов в Новосибирске. Всего в городе 400 фитнес-клубов, они должны открыться с 25 августа. Однако посещение будет ограниченным, необходимо соблюсти норму по 4 кв.м. на человека.

СВАДЬБЫ В МАСКАХ

С 20 августа загсы вновь начинают торжественно зарегистрировать браки. На церемонию можно пригласить не более 10 человек, все должны быть в масках — иначе никакого штампа в паспорте.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 53 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 25 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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