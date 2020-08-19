Мария Лондон: После выборов на месте лавочек вырастут двадцатипятиэтажки

Мария Лондон. Фото: Алексей Дряхлов.

- Зачем вам, известной тележурналистке, участие в выборах?

- Все очевидно: пришло время что-то в этом городе менять. Больше смотреть спокойно на этот бардак невозможно. Журналисты каждый день сталкиваются с обидами и проблемами горожан, с недовольством действующей властью и тем, что происходит с дорогами, пылью, точечной застройкой… Можно перечислять бесконечно. Поскольку мы уже не первый созыв убеждаемся в том, что наши депутаты не решают указанные проблемы, видимо, нужно брать решение этих проблем в свои руки.

- Почему вы баллотируетесь от независимой коалиции «Новосибирск-2020»? Тренд этих выборов, кажется, самовыдвиженцы - их больше всего среди кандидатов.

- На самом деле «самодвигом» идти очень сложно. Все-таки вместе работать проще. Во-вторых, когда мы вместе пройдем в Совет депутатов города Новосибирска, у нас будет возможность блокировать решения других депутатов по важным вопросам. По тому же повышению тарифов ЖКХ, например. Если ты самовыдвиженец, тебе придется куда-то вступать, иначе никакой пользы от твоей деятельности не будет. Поэтому мы решили, что не партийцы, которые болеют за этот город, должны объединиться и начинать двигать свою программу.

- Вам не кажется, что получилась партия непартийных кандидатов?

- В каждой партии предполагается идеология и жесткая дисциплина - у нас этого, к счастью, нет. И надеюсь, не будет.

- В июле в СМИ появлялись публикации о том, что вы долго не могли выбрать округ, от которого будете баллотироваться. И в итоге остановились на 8-м. Можете прокомментировать?

- Все очень просто. Я попала в коалицию уже достаточно поздно, когда почти все округа были распределены. И тот округ, который был мне интересен, на котором я живу, был уже занят. Причем кандидат от моего округа - [руководитель новосибирского штаба Навального] Сережа Бойко, и это для него принципиальный момент: очень важно пойти по этому округу для борьбы с коммунистом Ренатом Сулеймановым и одержать победу над правой рукой Локтя.

На выбор остались два округа: 8-й и 40-й. Когда выяснилось, что можно пойти на 8-й округ, который мне все-таки больше известен, чем 40-й, о проблемах которого я вообще мало что знаю, я решила пойти на восьмой. Практически половина округа - Центральный район, по которому я каждый день хожу ножками и знаю его проблемы.

- Какие по 8-му округу основные проблемы, на ваш взгляд?

- Самая главная - это речка Ельцовка. Это страшенная проблема. Я была в шоке, когда мимо нее прогулялась. Бесконечное количество высоток по 17 - 25 этажей - и при этом никакой инфраструктуры, никаких парковых зон, острая нехватка детских садов и школ. И понятно, что каждая новая двадцатипятиэтажка - это нагрузка и на поликлиники, и на образовательные учреждения. Плюс людям даже некуда выйти погулять. И есть последняя зеленая зона, которую очень много лет обещали сделать парком, но сегодня пришли к тому, что, скорее всего, этого не будет. И будет там застройка - уж не знаю, как там вообще можно что-то впихивать на этом клочке земли. Сегодня люди из окон видят хоть заброшенную, но зеленую зону, и если не зайти в Совет депутатов города Новосибирска и не предпринять жестких усилий, там тоже вырастут двадцатипятиэтажки. И дороги. И парковки. И грязь. В общем, все то, что мы видим на улицах.

- Кто ваш главный конкурент по округу?

- Представитель ЛДПР Василий Стрекалов. Там есть действующий депутат Совета депутатов города Новосибирска от КПРФ Иван Конобеев, но судя по моим разговорам с избирателями, они про него особо и не в курсе. Я слышу вообще удивительные истории: местные бабушки уверены, что их депутат Стрекалов, который ставит везде лавочки и пишет свое имя на всем, до чего может дотянуться. Даже на мосту и на мусорных баках, заваленных мусором. С одной стороны, это может быть его агитацией. С другой стороны - бабушкам есть куда сесть.

- Вы пытаетесь объяснить это избирателям?

- Стараюсь объяснять людям, что если человек 2,5 года окучивает территорию и что-то делает, не будучи предпринимателем - у него просто нет таких денег, то откуда-то он их берет. Очевидно, у партии. И что как только он попадет в Совет депутатов города Новосибирска, лавочки тут же благополучно закончатся. А на их месте могут вырасти двадцатипятиэтажки. Возможно, депутат Госдумы, избранный по спискам от партии ЛДПР, может контролировать строительные компании, у которых есть интересы в пойме реки Ельцовки. Сейчас речь идет о строительстве жилого комплекса на берегу Ельцовки сразу за ТЦ «Европа», и там уже берут пробы грунта, огородили территорию… Однако это федеральная земля, и строить там нельзя. Есть масса писем от прокуратуры и местных жителей - но на это все плевали с высокой башни. Никто не реагирует, и все продолжается.

- Допустим, вы пройдете в Совет депутатов города Новосибирска, но у коалиции не получится создать фракцию. Как вы думаете, получится в одиночку решать подобные глобальные проблемы?

- А почему нет? У той же Пинус в одиночку все-таки получается же что-то делать в Академгородке. С одной стороны, один в поле не воин. С другой - просто пустить эту ситуацию на самотек и позволить зайти на эту территорию застройщику - пользы для города будет точно меньше, чем даже от меня одной.

- Действующая власть как-то мешает вам в ведении избирательной кампании?

- Как ни странно, пока нет. Но я всегда жду и всегда готова. (Смеется.) На выборах по-другому и не бывает.

- При этом раньше вам довольно сильно доставалось от власти - и за яркую позицию по многим вопросам, и за оппозиционные взгляды телеканала НТН.

- Да, полоскали мое имя. Но тут так: не хочешь, чтобы полоскали твое имя - ничего не делай. А делать в этом городе что-то нужно. Мы здесь живем, и если ничего не менять, то тут уже два варианта: или уезжать, или жить в грязи. А мне не хочется делать ни то, ни другое.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Лондон М. Э.