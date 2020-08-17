«Живой ручей» для медиков Сибири

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Филиал компании «Балтика» в Новосибирске передал питьевую воду Городской Клинической Больницы № 11 и Инфекционной Больницы №1 в Новосибирске. Ещё одна партия ушла в красноярскую Больницу №20. В этих медучреждениях врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19. Также воду получила красноярская Станция скорой помощи. Общая численность медперсонала этих учреждений превышает 1300 человек.

24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» завод «Балтика-Новосибирск» предоставил для обеспечения питьевого режима их пациентов и персонала. Также в знак признательности за самоотверженную работу медицинского персонала в нелегкий период пандемии, компания передала 150 упаковок крафтового лимонада Barley Bros. Партнёром этой благотворительной акции выступила автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных технологий».

- В Сибири компания оказывает помощь совместно с АНО «Центр развития социальных технологий». В апреле компания помогла закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. Россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, мы доставили воду и квас «Хлебный край», - рассказали в пресс-службе завода «Балтика».

С марта 2020 года «Балтика» развернула социальную кампанию социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе». Она направлена на поддержку пожилых людей и волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, а также медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой во всех регионах своего присутствия.

Всего в рамках продолжающейся социальной кампании «Балтика» направила более 500 000 единиц средств защиты и более 450 000 бутылок безалкогольных напитков для пожилых, волонтеров и медицинских работников.