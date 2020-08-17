Дарья Мороз сыграет врача в первом сериале МТС Медиа

«Клиника счастья» — это драмеди 18+, откровенный разговор для взрослых, новый нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы. Проект можно назвать русской версией британского Sex Education.

Центральную роль эндокринолога Алены Липницкой исполнит Дарья Мороз, она предстанет в совершенно неожиданном образе счастливого, эмпатичного доктора наук, которому ее пациенты доверяют самые интимные и сокровенные стороны своей жизни. У женщины есть свои секреты в работе. С помощью гормоно-заместительной терапии она возвращает пациентам молодость и красоту. В роли её экранного мужа – актер Анатолий Белый. В проекте также принимают участие: Анна Уколова, Алена Михалкова, Анна Антонова, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие.

- Для нас важно организовать бесперебойный поток контента, в том числе и собственного, открыть для зрителя онлайн-кинотеатр МТС ТВ как новую свежую площадку качественных сериалов и кино, — отметил генеральный продюсер сериала, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин. — «Клиника счастья» — это история о том, о чем не принято говорить откровенно между близкими людьми, часто даже между мужем и женой. Это сериал о сексе — как о важной эмоциональной составляющей человеческих отношений, и крепкого основания для здоровья – физического и ментального. В основе проекта лежат истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. В нашем сериале будет много того, что впервые будет обсуждаться с такой степенью откровенности. Это очень добрый, веселый и в то же время полезный сериал с множеством «лайфхаков», которые, мы уверены, будут интересны широкой аудитории».

Автор идеи Игорь Мишин — вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС. Автором сценария «Клиники счастья» является Татьяна Арцеулова, креативным продюсером – Наталья Исакова. Ведущие продюсеры Максим Филатов, Сергей Маевский.

О сюжете

«Вы пришли, чтобы стать счастливыми!» — именно с этой фразы героиня сериала, профессор-сексолог и эндокринолог, основатель «Клиники счастья» Алена Липницкая (Дарья Мороз) начинает каждый свой приём. Героине не дашь больше 35-ти, и только паспорт знает правду: Алене исполняется 50 лет. Липницкая умеет «останавливать время»: с помощью авторский методики, в том числе с применением гормоно-заместительной терапии, возвращает молодость, радость жизни и… секса своим пациентам. Она считает, что ее миссия – «обнять весь мир и сделать всех счастливыми».

Среди её пациентов женщины и мужчины, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию, в обреченную уверенность того, что секс — это удел молодых. Липницкая блестяще ведет медицинские расследования с помощью команды врачей, чтобы понять, что пациенты скрывают прежде всего сами от себя. Алена уверена, что и сама является примером счастливого человека, но оказывается «сапожником без сапог». Пазл счастливой жизни разрушится в одно мгновение. Алёне предстоит бороться за клинику, развязать запутанные узлы личной жизни своей, мужа и сына, найти новую формулу счастья, основанную не только на правильной дозе гормонов.