АО «РЭС» приняло участие в заседании федерального штаба по вопросам подготовки к ОЗП 2020/21 года в СФО

по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020/21 года. Заседание проходило под председательством заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака при участии должностных лиц, в зоне ответственности которых находится вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП), а также представителей энергокомпаний, присутствующих в регионе.

Совещание проходило в формате видеоконференцсвязи. Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - было представлено делегацией технической дирекции во главе с первым заместителем генерального директора - техническим директором Владимиром Герасимовым.

В ходе своего выступления заместитель министра энергетики акцентировал внимание собравшихся на том, что вопрос о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах находится на особом контроле.

На совещании был рассмотрен ряд ключевых вопросов подготовки к прохождению отопительного сезона 2020/21 года, в том числе:

- техническое состояние оборудования предприятий электроэнергетики округа;

- выполнение ремонтных и инвестиционных программ субъектами электроэнергетики в 2020 году в сравнении с уровнем 2019 года;

- динамика показателей аварийности на объектах электроэнергетики;

- наличие и готовность аварийных бригад и спецтехники, аварийного резерва материалов и оборудования к ликвидации аварий на объектах ТЭК, организация их взаимодействия, проведение тренировок и другие вопросы;

- влияние введенных ограничений в условиях пандемии.

Подготовка электросетевых объектов АО «РЭС» к прохождению ОЗП 2020/21 года производится в соответствии с утвержденными планами, при этом:

- с опережением календарного плана ведется выполнение мероприятий ремонтной программы;

- в рамках инвестиционной программы реализуются инвестиционные проекты по реконструкции линий электропередачи и подстанций;

- отработаны вопросы взаимодействия с надзорными органами и МЧС в ходе межведомственных совещаний и совместных тренировок;

- наблюдается динамика снижения показателей аварийности на сетях предприятия.

Основным приоритетом в ходе выполнения мероприятий остается качество подготовки электросетевых объектов к предстоящему периоду максимума нагрузок, санитарно-эпидемиологическая и промышленная безопасность персонала АО «РЭС» и сторонних лиц.

По итогам совещания были сформированы поручения отдельным субъектам электроэнергетики и определены сроки предоставления информации по исполнению протокольных поручений.

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